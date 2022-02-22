https://sputnik-georgia.ru/20220222/v-tbilisskom-teatre-opery-i-baleta-pokazhut-lebedinoe-ozero-264684991.html

В Тбилисском театре оперы и балета покажут "Лебединое озеро"

В Тбилисском театре оперы и балета покажут "Лебединое озеро"

Один из самых знаменитых классических балетов можно будет увидеть в столице Грузии уже весной 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T18:27+0400

2022-02-22T18:27+0400

2022-02-22T18:27+0400

тбилисский театр оперы и балета

культура

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грузия

петр чайковский

тбилиси

балет

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили приглашает на показы балета "Лебединое озеро" с 3 по 6 марта."Лебединое озеро" — балет Петра Ильича Чайковского в четырех актах. Либретто Владимира Бегичева и Василия Гельцера с дополнениями самого композитора. В основу сюжета легли многие фольклорные мотивы, частично использованные до этого в различных литературных произведениях, а также оперных и балетных либретто.Премьера балета прошла 20 февраля 1877 года на сцене московского Большого театра.В Тбилиси на сцене театра в разные дни главные роли исполнят солисты Нино Самадашвили, Аслан Алиев, Нуца Чекурашвили, Александр Омельченко и др. Дирижерами на показах предстанут Папуна Гваберидзе и Давид Мукерия. Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова.Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова. Начало представлений 3, 4 и 5 марта в 19:00, а 6 марта - в 15:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тбилисский театр оперы и балета , культура, новости, грузия, петр чайковский, тбилиси, балет