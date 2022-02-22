https://sputnik-georgia.ru/20220222/vo-frantsii-v-musore-nashli-risunok-matissa-264664397.html

Во Франции в мусоре нашли рисунок Матисса

Во Франции в мусоре нашли рисунок Матисса

Картина находилась в картонной коробке, которая лежала под кучей мусора. На рисунке есть подпись Матисса 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Неизвестную работу французского художника и скульптора, лидера течения фовистов Анри Матисса нашли в мусоре во Франции, сообщает телеканал BFMTV.По информации аукциониста и оценщика Женнифер Премпье-Роллан, рисунок обнаружен на юго-востоке страны, в одном из домов в департаменте Вар. А открытие находки произошло cовершенно случайно, во время обычного осмотра имущества в ходе процедуры оформления опекунства. Это портрет женщины. По данным издания, картина находилась в картонной коробке, а она, в свою очередь, лежала прямо под кучей мусора. Известно, что на рисунке обнаружена подпись Матисса.Сейчас рисунок проходит профессиональную искусствоведческую экспертизу.Любопытно, что это уже вторая работа Матисса, обнаруженная именно в этом регионе оценщицей за последние полтора года. До этого в ее руки попал эскиз к известному портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Судьба этой работы была неизвестна с 1948 года. Как выяснилось, рисунок хранила в своем шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса). В мае 2021 года этот рисунок ушел с молотка на аукционе за 220 тысяч евро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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