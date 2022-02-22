https://sputnik-georgia.ru/20220222/ya-tebya-lyublyu-pavliashvili-gotovit-duet-s-dolinoy--video-264673368.html
"Я тебя люблю": Павлиашвили готовит дуэт с Долиной – ВИДЕО
"Я тебя люблю": Павлиашвили готовит дуэт с Долиной – ВИДЕО
Цвет настроения синий и привлекающий минимализм: что будет в новом клипе Павлиашвили и Долиной?
2022-02-22T14:38+0400
2022-02-22T14:38+0400
2022-02-22T14:38+0400
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лариса долина
сосо павлиашвили
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили рассказал подписчикам о новой песне "Я тебя люблю", которую он исполнит в дуэте с Ларисой Долиной.На своей Instagram-странице Павлиашвили поделился кадрами со съемки клипа на новую композицию. Дизайнер-стилист нарядов – Гога Никабадзе.На кадрах с backstage видно, что клип будет минималистичным – Лариса Долина и Сосо Павлиашвили стоят на фоне небесно-голубого цвета, а рядом с ними автомобиль. Любопытно, что герои клипа стоят на платформе, которая медленно крутится.Павлиашвили – популярный эстрадный певец, композитор и актер. В шесть лет он научился играть на скрипке. Позже начал выступать на конкурсах и концертах для талантливой молодежи. Был участником легендарного грузинского музыкального коллектива "Иверия". Всесоюзную популярность певцу принесла победа на фестивале в Юрмале в 1989 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
лариса долина, сосо павлиашвили, российский шоу-бизнес
"Я тебя люблю": Павлиашвили готовит дуэт с Долиной – ВИДЕО
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Цвет настроения синий и привлекающий минимализм: что будет в новом клипе Павлиашвили и Долиной?
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили рассказал подписчикам о новой песне "Я тебя люблю", которую он исполнит в дуэте с Ларисой Долиной.
На своей Instagram-странице
Павлиашвили поделился кадрами со съемки клипа на новую композицию. Дизайнер-стилист нарядов – Гога Никабадзе.
На кадрах с backstage видно, что клип будет минималистичным – Лариса Долина и Сосо Павлиашвили стоят на фоне небесно-голубого цвета, а рядом с ними автомобиль. Любопытно, что герои клипа стоят на платформе, которая медленно крутится.
Павлиашвили – популярный эстрадный певец, композитор и актер. В шесть лет он научился играть на скрипке. Позже начал выступать на конкурсах и концертах для талантливой молодежи. Был участником легендарного грузинского музыкального коллектива "Иверия".
Всесоюзную популярность певцу принесла победа на фестивале в Юрмале в 1989 году.
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