https://sputnik-georgia.ru/20220223/avariya-na-gazoprovode-okolo-6-tysyach-semey-v-tbilisi-ostalis-bez-otopleniya---264697099.html

Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления

Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления

Газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T10:07+0400

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грузия

новости

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газ

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Около 6 тысяч абонентов в Тбилиси остались без подачи газа из-за аварии на газопроводе, сообщает компания Tbilisi Energy.Для проведения ремонтных работ на газопроводе 22 февраля в 22:00 по тбилисскому времени газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы и части населения частного сектора, проживающего на близлежащей территории.Газ также не получают ряд коммерческих объектов, некоторые детские сады и одна школа.Подача газа будет поэтапно восстановлена сегодня до 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, газ, отопление