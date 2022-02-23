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Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления
Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления
Газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T10:07+0400
2022-02-23T10:07+0400
2022-02-23T10:30+0400
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газ
отопление
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Около 6 тысяч абонентов в Тбилиси остались без подачи газа из-за аварии на газопроводе, сообщает компания Tbilisi Energy.Для проведения ремонтных работ на газопроводе 22 февраля в 22:00 по тбилисскому времени газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы и части населения частного сектора, проживающего на близлежащей территории.Газ также не получают ряд коммерческих объектов, некоторые детские сады и одна школа.Подача газа будет поэтапно восстановлена сегодня до 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, газ, отопление
Авария на газопроводе: около 6 тысяч семей в Тбилиси остались без отопления
10:07 23.02.2022 (обновлено: 10:30 23.02.2022) Подписаться на
Газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Около 6 тысяч абонентов в Тбилиси остались без подачи газа из-за аварии на газопроводе, сообщает компания Tbilisi Energy.
Для проведения ремонтных работ на газопроводе 22 февраля в 22:00 по тбилисскому времени газ отключили жителям района Вазисубани на окраине столицы и части населения частного сектора, проживающего на близлежащей территории.
Газ также не получают ряд коммерческих объектов, некоторые детские сады и одна школа.
Подача газа будет поэтапно восстановлена сегодня до 20:00 по тбилисскому времени.
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