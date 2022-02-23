https://sputnik-georgia.ru/20220223/aviatsionnyy-rynok-gruzii-razvivaetsya-bystrymi-tempami-264720583.html

Авиационный рынок Грузии развивается быстрыми темпами

Авиационный рынок Грузии развивается быстрыми темпами

Авиасообщение, полностью остановленное с началом пандемии, сейчас уже осуществляется из Грузии по 56 направлениям в 28 стран мира 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T18:12+0400

2022-02-23T18:12+0400

2022-02-23T18:12+0400

грузия

новости

авиасообщение в грузии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/16/251533960_74:0:1477:789_1920x0_80_0_0_41a520c069b9c33bf22f00744fca1f07.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. По состоянию на февраль 2022 года, аэропорты Грузии восстановили частоту рейсов на 70% к уровню 2019 года, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы. Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.По информации замминистра, в феврале зафиксированы 56 направлений полетов в 28 стран, тогда как в 2019 году было 70 направлений в 29 стран. Соответственно, восстановление направлений составило 80%, а количество стран восстановилось на 97%.Грузия продолжает смягчать ковид-ограничения. С 1 марта все иностранцы смогут пересечь как воздушную, так и сухопутную границу Грузии в случае полной вакцинации, а невакцинированные иностранные граждане должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Для них отменяется обязательное ПЦР-тестирование на третий день по приезде.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, авиасообщение в грузии, экономика