https://sputnik-georgia.ru/20220223/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-23-fevralya-264699906.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 февраля

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в грузинской столице 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские медики из 10 230 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 305 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 40 504 теста на коронавирус, 25 251– на антиген, 15 253 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 575 999 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 7 223 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 429 763 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 48 пациентов, а с начала пандемии – 15 981.На данный момент в Грузии 130 229 активных случаев, из них 5 252 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 156 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 835 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 124 142 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 7 человек.Показатель положительности по данным на 22 февраля составляет 25,26%, за две недели – 29,89%, за семь дней – 27,73%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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