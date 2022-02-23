https://sputnik-georgia.ru/20220223/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-23-fevralya-264699906.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 февраля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 февраля
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в грузинской столице 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T11:36+0400
2022-02-23T11:36+0400
2022-02-23T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские медики из 10 230 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 305 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 40 504 теста на коронавирус, 25 251– на антиген, 15 253 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 575 999 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 7 223 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 429 763 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 48 пациентов, а с начала пандемии – 15 981.На данный момент в Грузии 130 229 активных случаев, из них 5 252 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 156 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 835 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 124 142 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 7 человек.Показатель положительности по данным на 22 февраля составляет 25,26%, за две недели – 29,89%, за семь дней – 27,73%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 23 февраля
11:36 23.02.2022 (обновлено: 11:37 23.02.2022) Подписаться на
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik.
Грузинские медики из 10 230 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 4 305 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 779
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 90.
В стране за последние сутки сделано 40 504 теста на коронавирус, 25 251– на антиген, 15 253 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 575 999 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 7 223 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 429 763 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 48 пациентов, а с начала пандемии – 15 981.
На данный момент в Грузии 130 229 активных случаев, из них 5 252 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 156 пациентов тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 835 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 124 142 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 7 человек.
Показатель положительности по данным на 22 февраля составляет 25,26%, за две недели – 29,89%, за семь дней – 27,73%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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