https://sputnik-georgia.ru/20220223/esche-vosem-bezdomnykh-semey-obreli-krov-v-tbilisi-264716670.html
Еще восемь бездомных семей обрели кров в Тбилиси
Еще восемь бездомных семей обрели кров в Тбилиси
В столице 400 семьям присвоен статус бездомных 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T16:51+0400
2022-02-23T16:51+0400
2022-02-23T17:06+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0d/259557720_0:0:1835:1032_1920x0_80_0_0_f291bce65fcef07a7d0bf2df95f6ab3d.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Восемь семей со статусом бездомных получили квартиры в Тбилиси, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Мэрия приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Бездомным семьям предоставляется жилплощадь только с правом пользования. В одной из семей, которая получила квартиру в районе Варкетили, побывал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Как отметил Каладзе, перед выборами он дал обещание, что через четыре года не останется ни одного бездомного тбилисца, все будут удовлетворены жильем, и эта проблема будет решена раз и навсегда.Он уточнил, что в Тбилиси 400 семьям присвоен статус бездомных. Из них более 60 семей со статусом бездомных получат квартиры от мэрии города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0d/259557720_45:0:1674:1222_1920x0_80_0_0_0934c9477edcfeae9ab074e82f68f4f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Еще восемь бездомных семей обрели кров в Тбилиси
16:51 23.02.2022 (обновлено: 17:06 23.02.2022) Подписаться на
В столице 400 семьям присвоен статус бездомных
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Восемь семей со статусом бездомных получили квартиры в Тбилиси, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Мэрия приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Бездомным семьям предоставляется жилплощадь только с правом пользования. В одной из семей, которая получила квартиру в районе Варкетили, побывал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Хочу поздравить семью Квижинадзе с сегодняшним днем. Как мэр города, сегодня я счастлив вместе с ними", - заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, перед выборами он дал обещание, что через четыре года не останется ни одного бездомного тбилисца, все будут удовлетворены жильем, и эта проблема будет решена раз и навсегда.
Он уточнил, что в Тбилиси 400 семьям присвоен статус бездомных. Из них более 60 семей со статусом бездомных получат квартиры от мэрии города.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.