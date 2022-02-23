https://sputnik-georgia.ru/20220223/esche-vosem-bezdomnykh-semey-obreli-krov-v-tbilisi-264716670.html

Еще восемь бездомных семей обрели кров в Тбилиси

Еще восемь бездомных семей обрели кров в Тбилиси

В столице 400 семьям присвоен статус бездомных 23.02.2022, Sputnik Грузия

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новости

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Восемь семей со статусом бездомных получили квартиры в Тбилиси, сообщает пресс-служба столичной мэрии.Мэрия приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Бездомным семьям предоставляется жилплощадь только с правом пользования. В одной из семей, которая получила квартиру в районе Варкетили, побывал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Как отметил Каладзе, перед выборами он дал обещание, что через четыре года не останется ни одного бездомного тбилисца, все будут удовлетворены жильем, и эта проблема будет решена раз и навсегда.Он уточнил, что в Тбилиси 400 семьям присвоен статус бездомных. Из них более 60 семей со статусом бездомных получат квартиры от мэрии города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе