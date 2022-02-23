https://sputnik-georgia.ru/20220223/esli-bog-posylaet-rebenka-to-dast-i-na-rebenka---eks-zhena-meladze-o-pozdnem-materinstve-264706169.html

"Если Бог посылает ребенка, то даст и на ребенка" – экс-жена Меладзе о позднем материнстве

"Если Бог посылает ребенка, то даст и на ребенка" – экс-жена Меладзе о позднем материнстве

Ирина активно выступает против абортов и поддерживает женщин, ставших перед сложным выбором 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T13:29+0400

2022-02-23T13:29+0400

2022-02-23T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Бывшая супруга известного певца Валерия Меладзе высказалась на тему позднего материнства – Ирина Меладзе призналась, что родила бы снова, если бы вдруг столкнулась с незапланированной беременностью.Экс-жена Меладзе выступает против абортов и всячески пытается поддержать женщин, ставших перед сложным выбором – оставлять ребенка или нет. По словам Ирины Меладзе она не намерена больше становиться мамой, но если забеременеет, то не станет избавляться от неродившегося малыша."Ну какой тут выбор?! Если Бог посылает ребенка, то он даст и на ребенка. У меня, наверное, не было бы никаких сомнений. Хотя они бы возникли, потому что осознаю, сколько мне лет. Чем старше женщина, тем вероятность родить здорового ребенка уменьшается", – сказал Ирина в передаче "Прямая линия жизни" на канале "Спас".Ирина – мать троих дочерей. Хотя у нее было четыре беременности: сын-первенец Меладзе умер вскорости после родов. Эта трагедия случилась ровно за год до появления дочери Инги. Малыш умер в роддоме, прожив всего 10 дней. "Это произошло настолько внезапно и почти мистически, что эти 10 дней я до сих пор не могу вспоминать спокойно. Все эти дни я находилась в агонии вместе с малышом. Врачи боролись за его жизнь в реанимации, а я молила Бога о помощи. Из роддома я вышла другим человеком", – вспоминает Ирина Меладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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валерий меладзе, российский шоу-бизнес, дети и родители, беременность