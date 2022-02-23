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ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы
ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы
ФСБ РФ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории... 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T19:16+0400
2022-02-23T19:16+0400
2022-02-23T19:16+0400
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В ФСБ РФ уточнили, что было задержано шесть граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма. *организация запрещена на территории России.
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+74956456601
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видео, мультимедиа, фсб, крым, россия, теракт, борьба с терроризмом, терроризм, видео
ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы
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ФСБ РФ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории полуострова.
В ФСБ РФ уточнили, что было задержано шесть граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма.
*организация запрещена на территории России.