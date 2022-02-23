https://sputnik-georgia.ru/20220223/fsb-predotvratila-terakt-v-krymu-operativnoe-video-spetssluzhby-264722340.html

ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы

ФСБ предотвратила теракт в Крыму: оперативное видео спецслужбы

ФСБ РФ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории... 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T19:16+0400

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В ФСБ РФ уточнили, что было задержано шесть граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма. *организация запрещена на территории России.

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