https://sputnik-georgia.ru/20220223/goriyskiy-tonnel-budet-vremenno-zakryt-dlya-avtodvizheniya-264709200.html

Горийский тоннель будет временно закрыт для автодвижения

Горийский тоннель будет временно закрыт для автодвижения

Автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T14:29+0400

2022-02-23T14:29+0400

2022-02-23T14:29+0400

грузия

новости

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение в автомобильном тоннеле Гори будет временно ограничено для всех видов автотранспорта в четверг, 24 февраля.Как сообщается на сайте Департамента автодорог Грузии, речь идет о тоннеле, расположенном на 88 км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Здесь будут проводиться профилактические работы, поэтому дорога будет закрыта для всех видов транспорта 24 февраля с 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители