https://sputnik-georgia.ru/20220223/goriyskiy-tonnel-budet-vremenno-zakryt-dlya-avtodvizheniya-264709200.html
Горийский тоннель будет временно закрыт для автодвижения
Горийский тоннель будет временно закрыт для автодвижения
Автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T14:29+0400
2022-02-23T14:29+0400
2022-02-23T14:29+0400
грузия
новости
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a9bee574233d4aa175add0b357fb8f89.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение в автомобильном тоннеле Гори будет временно ограничено для всех видов автотранспорта в четверг, 24 февраля.Как сообщается на сайте Департамента автодорог Грузии, речь идет о тоннеле, расположенном на 88 км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Здесь будут проводиться профилактические работы, поэтому дорога будет закрыта для всех видов транспорта 24 февраля с 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_0e0d60ebda6abc3e15fb8c246a52400e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Горийский тоннель будет временно закрыт для автодвижения
Подписаться на
Автомобилисты смогут воспользоваться объездными дорогами
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение в автомобильном тоннеле Гори будет временно ограничено для всех видов автотранспорта в четверг, 24 февраля.
Как сообщается на сайте
Департамента автодорог Грузии, речь идет о тоннеле, расположенном на 88 км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Здесь будут проводиться профилактические работы, поэтому дорога будет закрыта для всех видов транспорта 24 февраля с 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.
Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.