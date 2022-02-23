https://sputnik-georgia.ru/20220223/goroskop-na-segodnya-24-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264694879.html

Гороскоп на сегодня 24 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 24 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 24 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную... 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T09:52+0400

2022-02-23T09:52+0400

2022-02-23T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 24 февраля придется работать сверхурочно, чтобы добиться результата. Представители знака зодиака должны сегодня избегать нервного срыва, к которому может привести встреча по финансовым или юридическим вопросам. По гороскопу личная жизнь Овнов заметно наладится – их ждет сегодня интересное знакомство или романтическое свидание.ТелецТельцов 24 февраля ждет удача в любых начинаниях, требующих от них решительности и быстрых действий. Серьезные перестановки возможны на работе, которые принесут знаку зодиака пользу. Тельцам следует избавиться сегодня от заблуждений и завершить все незаконченные дела, требующие от них больших усилий. По гороскопу в личной жизни предвидится неожиданное приятное событие.БлизнецыБлизнецов ждет скорое повышение по службе, но сегодня им придется выполнить ответственное поручение руководства. Знаку зодиака 24 февраля следует избегать экспериментов и браться только за те дела, в которых они полностью разбираются. Гороскоп рекомендует воздержаться от реализации серьезных проектов. Близнецам вечер желательно провести с семьей.РакРаков 24 февраля ждет предложение о более выгодной работе и улучшении финансового положения. Знаку зодиака гороскоп рекомендует обуздать свою импульсивность и непоследовательность, чтобы избежать неприятностей. Благоприятен день для реализации творческих планов и активного отдыха. Ракам предстоит сегодня романтическое свидание или встреча с давней симпатией.ЛевИдеи Львов 24 февраля способны принести быстрый и весомый результат, а организаторские способности помогут их реализовать. Знаку зодиака при выполнении любого дела нужно соблюдать сегодня осторожность и осмотрительность, так как велика возможность случайной неудачи. По гороскопу Львам нужно следить за своим здоровьем, не нервничать и заниматься спортом.ДеваДевы 24 февраля должны постараться установить деловые контакты и решить бытовые проблемы. Любое дело потребует от знака зодиака сегодня гораздо меньше усилий и времени, чем предполагалось. По гороскопу в жизни Дев появятся влиятельные люди, которые помогут им в любых начинаниях. Причиной конфликта в семье послужит чрезмерная независимость знака зодиака.ВесыВесам 24 февраля нужно закончить ранее начатые дела и избегать резких высказываний и суждений. От грустных мыслей знак зодиака сегодня отвлечет спорт – йога или пробежка. По гороскопу Весам, забыв о профессиональных проблемах, нужно посвятить вечер активному отдыху, но желательно в одиночестве, поскольку двойственность их натуры может отрицательно сказаться на отношениях.СкорпионСкорпионам 24 февраля следует заниматься индивидуальной работой и все проблемы рассматривать хладнокровно. Окружающих поразят смелость и неожиданность решений знака зодиака, однако им следует быть поосторожнее с незнакомыми людьми. Хороший день, чтобы завершить начатый ремонт и навести порядок в доме. По гороскопу благоприятно сегодня для заключения брака и зачатия.СтрелецСтрельцам 24 февраля предстоит принять серьезные решения, поэтому гороскоп советует не экспериментировать, а действовать сегодня только проверенными способами, не слушая советов со стороны. Достигнутые успехи порадуют знак зодиака и укрепят уверенность в своих возможностях. По гороскопу Стрельцам после напряженного рабочего дня нужен полноценный отдых.КозерогКозерогам 24 февраля удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами и провокациями. У представителей знака зодиака могут появиться сегодня союзники, которые помогут в любых начинаниях. Однако гороскоп советует Козерогам внимательно присмотреться к предлагающим помощь. Знаку зодиака сегодня нужно быть предельно осторожными, даже при переходе улицы.ВодолейВодолеям 24 февраля окажут помощь люди, которых они друзьями не считали. Благоприятна сегодня и творческая деятельность – успех ожидается в движении в новом направлении. По гороскопу знаку зодиака нужно обязательно навестить родных и друзей, которые могут нуждаться в их помощи. Водолеям также нужно отдохнуть – работая на износ они могут довести себя до изнеможения.РыбыРыбы 24 февраля с утра должны привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности. Вторую половину дня знаку зодиака лучше посвятить встречам с людьми, которые определяют их профессиональную жизнь. Отношения с партнером сложатся гармонично. Благоприятны сегодня также помолвка, бракосочетание и зачатие ребенка.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака