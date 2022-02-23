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Грузинская регбийная франшиза "Черный лев" примет участие в Кубке Карри

Грузинская регбийная франшиза "Черный лев" примет участие в Кубке Карри

В этом розыгрыше Кубка Карри примут участие семь клубов первого дивизиона чемпионата ЮАР, а также три приглашенные команды – "Черный лев" и сборные Кении и... 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T16:36+0400

2022-02-23T16:36+0400

2022-02-23T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Грузинская профессиональная франшиза по регби "Черный лев" в нынешнем сезоне впервые примет участие в традиционном Кубке Карри."Это большой шаг для грузинского регби в программе достижения высоких целей. Мы с нетерпением ждем выступления грузинской франшизы в розыгрыше Кубка Карри нынешнего сезона и рады возможности помочь сборной Грузии в кампании подготовки к чемпионату мира 2023 года", - говорится в официальном письме World Rugby Союзу регби Грузии (СРГ).Прокомментировал это событие и исполняющий директор СРГ Бачо Хурцидзе."World Rugby на протяжении многих лет призывало нас к созданию профессиональной франшизы, так как это важно для развития регби. К сожалению, долгое время этого не удавалось осуществить. Но я рад, что нам удалось достигнуть этой цели и создать свою франшизу, которая есть практически у всех ведущих регбийных стран. Очень важно, что после участия в Суперкубке Европы мы примем участие во внутреннем первенстве действующего чемпиона мира", - отметил Хурцидзе.В нынешнем розыгрыше Кубка Карри примут участие семь клубов первого дивизиона чемпионата ЮАР, а также три приглашенные команды – "Черный лев" и сборные Кении и Намибии.Кубок Карии стартует в начале апреля, 1 или 2 числа, а завершится 24 или 25 июня.Кубок Карри – чемпионат по регби-15, проводимый среди сборных команд провинций ЮАР или их отдельных частей. Первый розыгрыш Кубка состоялся в 1889 году. Таким образом, кубок является старейшим межпровинциальным регбийным соревнованием в мире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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