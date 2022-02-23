https://sputnik-georgia.ru/20220223/gruziya-i-koreya-prodolzhayut-peregovory-po-investitsionnomu-soglasheniyu-264694567.html

Грузия и Корея продолжают переговоры по инвестиционному соглашению

Грузия и Корея продолжают переговоры по инвестиционному соглашению

Завершена работа над технико-экономическим обоснованием соглашения о свободной торговле и первый раунд переговоров состоится в ближайшие месяцы 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T07:01+0400

2022-02-23T07:01+0400

2022-02-23T08:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Состоялся второй официальный раунд переговоров по проекту Соглашения о поддержке и защите инвестиций между Грузией и Южной Кореей, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Консультации прошли в формате видеоконференции, на которой стороны согласовали вопросы повестки дня. Первые консультации сторон по инвестиционному соглашению прошли в Сеуле в декабре 2019 года. А первый официальный раунд переговоров 24-25 июня 2021 года."Мы убеждены, что подписание двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций между Грузией и Кореей внесет значительный вклад в использование имеющегося потенциала. Соглашение создаст прочную правовую основу для сотрудничества в сфере инвестиций, будет способствовать движению капитала, стимулировать предпринимательскую инициативу и благосостояние обеих стран", – сказал заместитель главы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.Грузия и Южная Корея подписали соглашение о воздушном сообщении >>В переговорах с грузинской стороны участвуют представители Министерства экономики и устойчивого развития, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства финансов.Арвеладзе возглавил переговорную группу с грузинской стороны. По его словам, углубление экономических отношений с одной из ведущих экономик Азии – Кореей, имеет для Грузии огромное значение. Отметив, что в последние годы наблюдается положительная динамика сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, и сказал, что интерес корейских компаний к Грузии приветствуется.Положения проекта соглашения включают механизмы защиты инвестиций и инвесторов в случае возникновения споров между сторонами, способы их разрешения, что будет способствовать развитию инвестиционной деятельности между сторонами и дальнейшему углублению отношений в сфере инвестирования.Также, по словам Арвеладзе, стороны сделали важный шаг к либерализации торговли.По статистике, первые инвестиции из Кореи в Грузию были сделаны в 1997 году, с тех пор, включая 2020 год, общий объем инвестиций составил 204,32 миллиона долларов. В том числе в 2016-2020 годах – 123,79 миллиона долларов.По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в 2021 году составил почти 80 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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