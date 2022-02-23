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https://sputnik-georgia.ru/20220223/kak-omikronu-udalos-vytesnit-deltu-otvet-rossiyskikh-uchenykh-264701087.html
Как "омикрону" удалось вытеснить "дельту"? Ответ российских ученых
Как "омикрону" удалось вытеснить "дельту"? Ответ российских ученых
Ученые продемонстрировали, как один штамм вытесняет другой, создав математическую модель распространения вируса 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T12:09+0400
2022-02-23T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Как один штам коронавируса вытесняет другой – на этот вопрос ответили российские ученые, разработав математическую модель распространения вируса, соответствующую параллельному существованию субвидов коронавируса "омикрон" и "дельта".Осуществить такое исследование удалось специалистам Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и Института общей физики РАН, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОИВТ.По словам главного научного сотрудника ОИВТ РАН Сергея Тригера, существующие модели распространения инфекции или строятся на гипотезе, что излечившиеся люди могут сразу повторно инфицироваться, или на предположении, что выздоровевшие долгое время сохраняют крепкий иммунитет. Между тем "омикрон" и "дельта" – это штаммы одного вируса, но вызывают он существенно разные по симптомам и тяжести течения формы заболевания. Тригер отметил, что разработанные ранее для описания распространения COVID-19 дифференциальные модели развития эпидемии не рассматривали новой ситуации, когда два таких штамма одновременно существуют в популяции.Ученые утверждают, что в модель можно включить влияние различных внешних факторов – вакцинации, которая действует ограниченное время, и ревакцинации, а также специальных карантинных мер, вводимых государственными органами для замедления хода эпидемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, наука, новости, в мире, россия

Как "омикрону" удалось вытеснить "дельту"? Ответ российских ученых

12:09 23.02.2022
© AFP 2022 / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
Клетка коронавируса под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
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Ученые продемонстрировали, как один штамм вытесняет другой, создав математическую модель распространения вируса
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Как один штам коронавируса вытесняет другой – на этот вопрос ответили российские ученые, разработав математическую модель распространения вируса, соответствующую параллельному существованию субвидов коронавируса "омикрон" и "дельта".
Осуществить такое исследование удалось специалистам Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН и Института общей физики РАН, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОИВТ.

"Ученые … исследовали механизмы замещения в процессе эпидемии менее контагиозного варианта вируса более контагиозным на примере штаммов COVID-19 "дельта" и "омикрон" … Показано, как именно распространение вируса "омикрон" ускоряет исчезновение вируса "дельта" из охваченной эпидемией популяции", – говорится в сообщении.

По словам главного научного сотрудника ОИВТ РАН Сергея Тригера, существующие модели распространения инфекции или строятся на гипотезе, что излечившиеся люди могут сразу повторно инфицироваться, или на предположении, что выздоровевшие долгое время сохраняют крепкий иммунитет.
Между тем "омикрон" и "дельта" – это штаммы одного вируса, но вызывают он существенно разные по симптомам и тяжести течения формы заболевания. Тригер отметил, что разработанные ранее для описания распространения COVID-19 дифференциальные модели развития эпидемии не рассматривали новой ситуации, когда два таких штамма одновременно существуют в популяции.
Ученые утверждают, что в модель можно включить влияние различных внешних факторов – вакцинации, которая действует ограниченное время, и ревакцинации, а также специальных карантинных мер, вводимых государственными органами для замедления хода эпидемии.
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