https://sputnik-georgia.ru/20220223/kak-pereizbytok-sakhara-v-krovi-vliyaet-na-serdtse-264671392.html

Как переизбыток сахара в крови влияет на сердце

Как переизбыток сахара в крови влияет на сердце

Риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием, утверждает врач

2022-02-23T06:32+0400

2022-02-23T06:32+0400

2022-02-23T08:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Заболевание диабетом значительно увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и нарушения мозгового кровообращения, заявила в беседе с Sputnik Грузия врач-эндокринолог Нели Лагурашвили."Чтобы избежать осложнений, нужно правильно лечиться. К сожалению, у нас граждане зачастую запускают болезнь. А неправильное и несвоевременное лечение сахарного диабета может привести к множеству серьезных проблем", – рассказал врач.По словам врача, риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием."Нужно быть внимательными к появлению первых же симптомов. Среди них: неприятные ощущения в передней части грудной клетки, чувство сжатия, боли", – рассказала доктор.Среди симптомов также холодный пот, слабость, чувство усталости. Они же являются первыми симптомами при появлении сахарного диабета. Врач призывает чаще прибегать к скринингу, что поможет предотвратить развитие осложнений.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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советы врачей, общество, новости, здоровье, справки