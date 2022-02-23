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https://sputnik-georgia.ru/20220223/kak-pereizbytok-sakhara-v-krovi-vliyaet-na-serdtse-264671392.html
Как переизбыток сахара в крови влияет на сердце
Как переизбыток сахара в крови влияет на сердце
Риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием, утверждает врач
2022-02-23T06:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Заболевание диабетом значительно увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и нарушения мозгового кровообращения, заявила в беседе с Sputnik Грузия врач-эндокринолог Нели Лагурашвили."Чтобы избежать осложнений, нужно правильно лечиться. К сожалению, у нас граждане зачастую запускают болезнь. А неправильное и несвоевременное лечение сахарного диабета может привести к множеству серьезных проблем", – рассказал врач.По словам врача, риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием."Нужно быть внимательными к появлению первых же симптомов. Среди них: неприятные ощущения в передней части грудной клетки, чувство сжатия, боли", – рассказала доктор.Среди симптомов также холодный пот, слабость, чувство усталости. Они же являются первыми симптомами при появлении сахарного диабета. Врач призывает чаще прибегать к скринингу, что поможет предотвратить развитие осложнений.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Анна Гигаури
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Анна Гигаури
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
советы врачей, общество, новости, здоровье, справки

Как переизбыток сахара в крови влияет на сердце

06:32 23.02.2022 (обновлено: 08:54 23.02.2022)
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Колумнист Sputnik Грузия Анна Гигаури - Sputnik Грузия
Анна Гигаури
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Риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием, утверждает врач
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Заболевание диабетом значительно увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и нарушения мозгового кровообращения, заявила в беседе с Sputnik Грузия врач-эндокринолог Нели Лагурашвили.
"Чтобы избежать осложнений, нужно правильно лечиться. К сожалению, у нас граждане зачастую запускают болезнь. А неправильное и несвоевременное лечение сахарного диабета может привести к множеству серьезных проблем", – рассказал врач.
© Pexels / Gustavo FringСдача крови донорами
Сдача крови донорами - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Сдача крови донорами
© Pexels / Gustavo Fring
По словам врача, риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием.
"Нужно быть внимательными к появлению первых же симптомов. Среди них: неприятные ощущения в передней части грудной клетки, чувство сжатия, боли", – рассказала доктор.
Среди симптомов также холодный пот, слабость, чувство усталости. Они же являются первыми симптомами при появлении сахарного диабета. Врач призывает чаще прибегать к скринингу, что поможет предотвратить развитие осложнений.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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