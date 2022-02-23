https://sputnik-georgia.ru/20220223/kogda-zakonchitsya-zolotoy-vek-dollara-mnenie-eksperta-264699556.html

Когда закончится "золотой век" доллара? Мнение эксперта

Когда закончится "золотой век" доллара? Мнение эксперта

Финансист считает, что доллар уйдет на второй план при появлении нового способа расчета 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Американский доллар США входит в число резервных валют, которые используют для расчета товарооборота. На вопрос, есть ли шанс его отступления на второй план, ответил глава региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Финансист утверждает, что доллар США по сути заместил собой все остальные валюты в смысле экономических связей. Во всех странах он воспринимается как универсальный инструмент всемирного финансового "общения"."Золотое время" для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья", — рассказал агентству "Прайм" Сосновский.По мнению эксперта, это может быть цифровая валюта, либо какой-то альтернативный метод расчета. Но это явно будет связано с новыми технологиями учета и оценки стоимости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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