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Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото
Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото
На улицах столицы Грузии прохожие ходят в масках. Хоть некоторых гостей из других стран это удивляет - уже не везде действуют такие ограничения. Но страна... 23.02.2022, Sputnik Грузия
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Маски в Грузии пока что обязательно носить в закрытых и открытых пространствах. Строже всего это правило соблюдается в столице страны, которая является лидером по количеству заражений среди остальных населенных пунктов. Хотя маски - это, пожалуй, основное ограничение, которое еще осталось. Даже "зеленые паспорта" отменили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото

Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото

16:05 23.02.2022 (обновлено: 16:20 23.02.2022)
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На улицах столицы Грузии прохожие ходят в масках. Хоть некоторых гостей из других стран это удивляет - уже не везде действуют такие ограничения. Но страна переживает новую волну коронавируса, и борьба с COVID-19 еще не завершена
Маски в Грузии пока что обязательно носить в закрытых и открытых пространствах. Строже всего это правило соблюдается в столице страны, которая является лидером по количеству заражений среди остальных населенных пунктов. Хотя маски - это, пожалуй, основное ограничение, которое еще осталось. Даже "зеленые паспорта" отменили.
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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В столице Грузии маски обязательны для ношения не только в помещениях, но и в открытых пространствах.

В столице Грузии маски обязательны для ношения не только в помещениях, но и в открытых пространствах. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В столице Грузии маски обязательны для ношения не только в помещениях, но и в открытых пространствах.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Особо соблюдается и контролируется это правило в общественном транспорте.

Особо соблюдается и контролируется это правило в общественном транспорте. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Особо соблюдается и контролируется это правило в общественном транспорте.

© photo: Sputnik / Stringer

Когда смотришь на остановку, где люди ждут автобус или маршрутное такси, то создается впечатление какой-то апокалиптической картины.

Когда смотришь на остановку, где люди ждут автобус или маршрутное такси, то создается впечатление какой-то апокалиптической картины. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Когда смотришь на остановку, где люди ждут автобус или маршрутное такси, то создается впечатление какой-то апокалиптической картины.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Водители автобусов и маршрутных такси тоже обязаны постоянно носить маски.

Водители автобусов и маршрутных такси тоже обязаны постоянно носить маски. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Водители автобусов и маршрутных такси тоже обязаны постоянно носить маски.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хотя в то же время можно находиться без масок в кафе и ресторанах. Однако после отмены "зеленых паспортов" нельзя сказать, что количество посетителей развлекательных заведений резко возросло.

Хотя в то же время можно находиться без масок в кафе и ресторанах. Однако после отмены &quot;зеленых паспортов&quot; нельзя сказать, что количество посетителей развлекательных заведений резко возросло. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хотя в то же время можно находиться без масок в кафе и ресторанах. Однако после отмены "зеленых паспортов" нельзя сказать, что количество посетителей развлекательных заведений резко возросло.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В то же время жизнь продолжается и многие торжества, например свадьбы, проходят без масок.

В то же время жизнь продолжается и многие торжества, например свадьбы, проходят без масок. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В то же время жизнь продолжается и многие торжества, например свадьбы, проходят без масок.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем в стране каждый день фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в стране каждый день фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем в стране каждый день фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

© photo: Sputnik / Stringer

В основном, это штамм "омикрон", который сейчас вовсю бушует в Грузии.

В основном, это штамм &quot;омикрон&quot;, который сейчас вовсю бушует в Грузии. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

В основном, это штамм "омикрон", который сейчас вовсю бушует в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако, несмотря на резкий рост ежедневного числа новых заражений, показатель смертности от COVID-19 остается на прежнем уровне.

Однако, несмотря на резкий рост ежедневного числа новых заражений, показатель смертности от COVID-19 остается на прежнем уровне. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Однако, несмотря на резкий рост ежедневного числа новых заражений, показатель смертности от COVID-19 остается на прежнем уровне.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Это свидетельствует о том, что штамм "омикрон" обычно переносится организмом в легкой форме. Хоть пожилым людям надо быть внимательными и осторожными. Большинство новых случаев заражения приходится на Тбилиси.

Это свидетельствует о том, что штамм &quot;омикрон&quot; обычно переносится организмом в легкой форме. Хоть пожилым людям надо быть внимательными и осторожными. Большинство новых случаев заражения приходится на Тбилиси. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Это свидетельствует о том, что штамм "омикрон" обычно переносится организмом в легкой форме. Хоть пожилым людям надо быть внимательными и осторожными. Большинство новых случаев заражения приходится на Тбилиси.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Из более чем 10 тысяч новых случаев за сутки на столицу Грузии приходится 4 305. Хотя в самый пик шестой волны в стране каждый день фиксировалось по 20 тысяч и более новых случаев. Эпидемиологи заявили, что ситуация начала стабилизироваться.

Из более чем 10 тысяч новых случаев за сутки на столицу Грузии приходится 4 305. Хотя в самый пик шестой волны в стране каждый день фиксировалось по 20 тысяч и более новых случаев. Эпидемиологи заявили, что ситуация начала стабилизироваться. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Из более чем 10 тысяч новых случаев за сутки на столицу Грузии приходится 4 305. Хотя в самый пик шестой волны в стране каждый день фиксировалось по 20 тысяч и более новых случаев. Эпидемиологи заявили, что ситуация начала стабилизироваться.

© photo: Sputnik / Stringer

На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.

На данный момент в Грузии доминирует штамм &quot;омикрон&quot;, и он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип &quot;омикрона&quot; BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.

© photo: Sputnik / Stringer

Эпидемиологи обнадеживают - Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Постепенно показатели заражаемости снижаются.

Эпидемиологи обнадеживают - Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Постепенно показатели заражаемости снижаются. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Эпидемиологи обнадеживают - Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Постепенно показатели заражаемости снижаются.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В Тбилиси и других городах Грузии появились туристы из других стран. Они тоже в масках.

В Тбилиси и других городах Грузии появились туристы из других стран. Они тоже в масках. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В Тбилиси и других городах Грузии появились туристы из других стран. Они тоже в масках.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

За последние два года пандемии коронавируса люди привыкли к грустным новостям и привыкли жить в режиме постоянного стресса. Может, эта весна принесет с собой хорошие новости.

За последние два года пандемии коронавируса люди привыкли к грустным новостям и привыкли жить в режиме постоянного стресса. Может, эта весна принесет с собой хорошие новости. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

За последние два года пандемии коронавируса люди привыкли к грустным новостям и привыкли жить в режиме постоянного стресса. Может, эта весна принесет с собой хорошие новости.

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