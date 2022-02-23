https://sputnik-georgia.ru/20220223/koronavirus-v-gruzii-omikron-zakhvatil-stranu---foto-264690274.html

Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото

Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото

На улицах столицы Грузии прохожие ходят в масках. Хоть некоторых гостей из других стран это удивляет - уже не везде действуют такие ограничения. Но страна... 23.02.2022, Sputnik Грузия

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фотоленты

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

мультимедиа

новости грузии в фотографиях

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Маски в Грузии пока что обязательно носить в закрытых и открытых пространствах. Строже всего это правило соблюдается в столице страны, которая является лидером по количеству заражений среди остальных населенных пунктов. Хотя маски - это, пожалуй, основное ограничение, которое еще осталось. Даже "зеленые паспорта" отменили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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фотоленты, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото