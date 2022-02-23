Коронавирус в Грузии: "омикрон" захватил страну - фото
В столице Грузии маски обязательны для ношения не только в помещениях, но и в открытых пространствах.
В столице Грузии маски обязательны для ношения не только в помещениях, но и в открытых пространствах.
Особо соблюдается и контролируется это правило в общественном транспорте.
Особо соблюдается и контролируется это правило в общественном транспорте.
Когда смотришь на остановку, где люди ждут автобус или маршрутное такси, то создается впечатление какой-то апокалиптической картины.
Когда смотришь на остановку, где люди ждут автобус или маршрутное такси, то создается впечатление какой-то апокалиптической картины.
Водители автобусов и маршрутных такси тоже обязаны постоянно носить маски.
Водители автобусов и маршрутных такси тоже обязаны постоянно носить маски.
Хотя в то же время можно находиться без масок в кафе и ресторанах. Однако после отмены "зеленых паспортов" нельзя сказать, что количество посетителей развлекательных заведений резко возросло.
Хотя в то же время можно находиться без масок в кафе и ресторанах. Однако после отмены "зеленых паспортов" нельзя сказать, что количество посетителей развлекательных заведений резко возросло.
В то же время жизнь продолжается и многие торжества, например свадьбы, проходят без масок.
В то же время жизнь продолжается и многие торжества, например свадьбы, проходят без масок.
Тем временем в стране каждый день фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Тем временем в стране каждый день фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
В основном, это штамм "омикрон", который сейчас вовсю бушует в Грузии.
В основном, это штамм "омикрон", который сейчас вовсю бушует в Грузии.
Однако, несмотря на резкий рост ежедневного числа новых заражений, показатель смертности от COVID-19 остается на прежнем уровне.
Однако, несмотря на резкий рост ежедневного числа новых заражений, показатель смертности от COVID-19 остается на прежнем уровне.
Это свидетельствует о том, что штамм "омикрон" обычно переносится организмом в легкой форме. Хоть пожилым людям надо быть внимательными и осторожными. Большинство новых случаев заражения приходится на Тбилиси.
Это свидетельствует о том, что штамм "омикрон" обычно переносится организмом в легкой форме. Хоть пожилым людям надо быть внимательными и осторожными. Большинство новых случаев заражения приходится на Тбилиси.
Из более чем 10 тысяч новых случаев за сутки на столицу Грузии приходится 4 305. Хотя в самый пик шестой волны в стране каждый день фиксировалось по 20 тысяч и более новых случаев. Эпидемиологи заявили, что ситуация начала стабилизироваться.
Из более чем 10 тысяч новых случаев за сутки на столицу Грузии приходится 4 305. Хотя в самый пик шестой волны в стране каждый день фиксировалось по 20 тысяч и более новых случаев. Эпидемиологи заявили, что ситуация начала стабилизироваться.
На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.
На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% случаев – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.
Эпидемиологи обнадеживают - Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Постепенно показатели заражаемости снижаются.
Эпидемиологи обнадеживают - Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Постепенно показатели заражаемости снижаются.
В Тбилиси и других городах Грузии появились туристы из других стран. Они тоже в масках.
В Тбилиси и других городах Грузии появились туристы из других стран. Они тоже в масках.
За последние два года пандемии коронавируса люди привыкли к грустным новостям и привыкли жить в режиме постоянного стресса. Может, эта весна принесет с собой хорошие новости.
За последние два года пандемии коронавируса люди привыкли к грустным новостям и привыкли жить в режиме постоянного стресса. Может, эта весна принесет с собой хорошие новости.