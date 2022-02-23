https://sputnik-georgia.ru/20220223/luchshaya-v-mire---novaya-azerbaydzhanskaya-banknota-v-50-manatov-stala-pobeditelem-konkursa-264725533.html

Лучшая в мире - новая азербайджанская банкнота в 50 манатов стала победителем конкурса

Лучшая в мире - новая азербайджанская банкнота в 50 манатов стала победителем конкурса

Новая купюра в 50 манатов уже находится в обращении в Азербайджане 23.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Азербайджанская новая банкнота номиналом 50 манатов признана лучшей в мире за тему, дизайн и систему безопасности банкноты.Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Центральный банк страны, Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США) с участием ведущих мировых центральных банков провела международную конференцию в Вашингтоне.В рамках конференции состоялся конкурс "Лучшая банкнота мира" новых денежных знаков, выпущенных в обращение центральными банками 150 стран, в том числе Европейским центральным банком, центральными банками Англии, Азербайджана, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин, Катара и других стран.Лучшей банкнотой жюри конкурса признал обновленный 50-манатный денежный знак Азербайджана за тему, дизайн и систему безопасности банкноты.Эта же банкнота в ноябре 2021 года на конференции в Великобритании была признана Международной ассоциацией производителей голограмм (IHMA) победителем в номинации "Банкнота с самой безопасной системой защиты".В настоящее время обновленная 50-манатная купюра находится в обращении параллельно с денежным знаком того же номинала старого дизайна.Новая банкнота посвящена теме "Образование и будущее" и изображает символ будущего - молодежь, лестницы как знак вознесения, солнце как символ силы и света, химические и математические знаки как символ науки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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