https://sputnik-georgia.ru/20220223/lunnyy-kalendar-na-mart-2022-blagopriyatnye-dni-264717306.html

Лунный календарь на март 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на март 2022: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, помогает людям в организации и планировании жизни 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T17:08+0400

2022-02-23T17:08+0400

2022-02-23T17:08+0400

справки

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В наши дни многие выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посещения салона красоты, шопинга, посевных работ, для той или иной деятельности, на основе лунного календаря.Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия, рассказывает, какие дни в марте 2022 года благоприятны для свадьбы, стрижки, бизнеса, ремонта, посевов или любой другой деятельности.Благоприятные дни в мартеСамые благоприятные дни, по лунному календарю, для свадьбы и венчания – 7, 11, 12, 17, 18, 23, 26, 27 марта. Неблагоприятные даты для торжества: 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20 и 25 марта. Остальные дни в марте для венчания и свадьбы – нейтральны.Благоприятные дни для новых начинаний в марте: 3, 9, 11, 15, 21, 23 и 27 числа. По лунному календарю, в эти дни можно смело начать реализацию планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24 и 25 марта могут завершиться неудачно. Остальные дни в марте для новых начинаний – нейтральны.Благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 3, 9, 11, 15, 18, 21 и 23 марта. От аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 24 и 25 марта лучше воздержаться.Благоприятные дни для бизнеса в марте: 3, 5, 7, 11, 14, 15, 21, 23 числа. Заниматься бизнес-деятельностью в марте нежелательно 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 19 и 25 числа.По лунному календарю, благоприятные дни для смены места работы – 3, 11, 12, 15, 18, 21 и 23 марта. А от радикальных перемен лучше воздержаться 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 20 и 24 марта.Благоприятные дни в марте для денежных операций: 3, 5, 7, 11, 14, 15, 18, 21 и 23 числа. А 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16 и 19 марта от проведения любых денежных операций лучше отказаться.Благоприятные дни для научной деятельности: 3, 7, 11, 12, 15, 20, 21, 24 марта. Неблагоприятные дни, по лунному календарю, для научной деятельности в марте: 1, 4, 6, 13 и 14 числа.Для творчества, по лунному календарю, благоприятные дни: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 и 21 марта, а неблагоприятные – 1, 4, 6, 13 и 25 числа.Для путешествия и поездок, по фазам Луны, самые благоприятные дни в марте: 2, 3, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, а 1, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 24 числа лучше остаться дома.Для ремонта, уборки и других домашних дел в марте наиболее благоприятные дни: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 23 и 25 числа. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 4, 6, 13, 14 и 18 марта.Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 2, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 18 и 23 марта. Отдыхать категорически противопоказано 3, 4, 6, 15, 21 и 25 марта.Для работы в огороде и саду и с комнатными растениями благоприятные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24 и 25 марта. Единственный неблагоприятный день, в который нежелательно заниматься садово-огородной деятельностью – 2 марта.В этот день, по лунному календарю, не стоит поливать и удобрять растения, так как они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная 2 марта, – удаление лишних частей растения.Лунный календарь марта предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм, по фазам Луны, нужно свести до минимума только 2 и 20 марта. В эти дни благоприятны спокойные прогулки и пассивный отдых.Для выяснения отношений и споров самый благоприятный день – 7 марта. Выпустить пар в марте, по лунному календарю, можно также 8, 12, 21, 23 и 24 числа. В остальные дни месяца лунный календарь устраивать "разборки" не советует.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки