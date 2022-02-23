https://sputnik-georgia.ru/20220223/meriya-tbilisi-vzyalas-za-problemu-nezakonnoy-ulichnoy-torgovli-264705909.html

Мэрия Тбилиси взялась за проблему незаконной уличной торговли

Мэрия Тбилиси взялась за проблему незаконной уличной торговли

По словам мэра, недопустимо продавать где-то на обочине дороги продукты питания вместе с одеждой 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T13:44+0400

2022-02-23T13:44+0400

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грузия

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каха каладзе

тбилиси

торговля

уличная торговля

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Уличные торговцы, которые годами занимались несанкционированной торговлей у станции метро "Варкетили" на окраине Тбилиси, получили возможность работать на территории близлежащего рынка, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции 18 февраля убрали с тротуаров самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли в районе станции метро "Варкетили", а также с улиц Джавахети и Калоубани.По словам мэра, недопустимо продавать где-то на обочине дороги мясные и молочные продукты вместе с одеждой."Это ненормально... Нам поступало очень много звонков и сообщений о том, что на территории станции метро "Варкетили" проблемно передвигаться пешком", – напомнил мэр.Каладзе поблагодарил дирекцию рынка в Варкетили, которая предоставила место для уличных торговцев и позволила продолжить экономическую деятельность в достойных условиях."Такое подход будет повсюду. В пространствах, где запрещена уличная торговля, мы не сможем ее допустить. Порядок очень важен", – сказал Каладзе.Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.Руководство рынка предложило торговцам особые условия. В частности, они освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, торговля, уличная торговля