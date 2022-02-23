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"Мы очень рады!": жители Донецка о признании со стороны России - видео
"Мы очень рады!": жители Донецка о признании со стороны России - видео
Жители Донецка рассказали, что они чувствуют после решения России признать независимость ДНР и ЛНР. Смотрите в видео, что они заявили журналистам. 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T08:59+0400
2022-02-23T08:59+0400
2022-02-23T08:59+0400
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Радость, благодарность и надежда на будущее – вот о чем говорят в Донецке. Местные жители радуются решению России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. В течение восьми лет местные жители и власти просили о признании независимости своих республик.
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видео, мультимедиа, россия, донбасс, украина, конфликты, видео
"Мы очень рады!": жители Донецка о признании со стороны России - видео
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Жители Донецка рассказали, что они чувствуют после решения России признать независимость ДНР и ЛНР. Смотрите в видео, что они заявили журналистам.
Радость, благодарность и надежда на будущее – вот о чем говорят в Донецке. Местные жители радуются решению России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР.
Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. В течение восьми лет местные жители и власти просили о признании независимости своих республик.