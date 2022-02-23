https://sputnik-georgia.ru/20220223/my-ochen-rady-zhiteli-donetska-o-priznanii-so-storony-rossii---video-264695848.html

"Мы очень рады!": жители Донецка о признании со стороны России - видео

"Мы очень рады!": жители Донецка о признании со стороны России - видео

Жители Донецка рассказали, что они чувствуют после решения России признать независимость ДНР и ЛНР. Смотрите в видео, что они заявили журналистам. 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T08:59+0400

2022-02-23T08:59+0400

2022-02-23T08:59+0400

видео

мультимедиа

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донбасс

украина

конфликты

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Радость, благодарность и надежда на будущее – вот о чем говорят в Донецке. Местные жители радуются решению России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. В течение восьми лет местные жители и власти просили о признании независимости своих республик.

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видео, мультимедиа, россия, донбасс, украина, конфликты, видео