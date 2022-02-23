https://sputnik-georgia.ru/20220223/na-metallurgicheskom-zavode-v-kutaisi-proizoshla-utechka-ammiaka-264715813.html

Утечка аммиака на заводе в Кутаиси - есть пострадавшие

Утечка аммиака на заводе в Кутаиси - есть пострадавшие

В помещении, где произошла утечка, находились около 100 человек 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T16:21+0400

2022-02-23T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Несколько рабочих отравились аммиаком на металлургическом заводе в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщила Sputnik корпоративный менеджер управляющей компании "Амбикон Стилс" Натия Сулакадзе.В помещении, где произошла утечка, находились около 100 человек. Двое из них с отравлением были госпитализированы. Еще несколько рабочих почувствовали головокружение, однако им не понадобилась помощь врачей.По ее словам, жизни пострадавших ничто не угрожает, они чувствуют себя лучше.Металлургический завод "Амбикон Стилс" занимается переработкой вторичного лома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, кутаиси, происшествия