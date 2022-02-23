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Утечка аммиака на заводе в Кутаиси - есть пострадавшие
Утечка аммиака на заводе в Кутаиси - есть пострадавшие
В помещении, где произошла утечка, находились около 100 человек 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T16:21+0400
2022-02-23T16:21+0400
2022-02-23T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Несколько рабочих отравились аммиаком на металлургическом заводе в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщила Sputnik корпоративный менеджер управляющей компании "Амбикон Стилс" Натия Сулакадзе.В помещении, где произошла утечка, находились около 100 человек. Двое из них с отравлением были госпитализированы. Еще несколько рабочих почувствовали головокружение, однако им не понадобилась помощь врачей.По ее словам, жизни пострадавших ничто не угрожает, они чувствуют себя лучше.Металлургический завод "Амбикон Стилс" занимается переработкой вторичного лома.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, кутаиси, происшествия
Утечка аммиака на заводе в Кутаиси - есть пострадавшие
16:21 23.02.2022 (обновлено: 16:58 23.02.2022) Подписаться на
В помещении, где произошла утечка, находились около 100 человек
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik.
Несколько рабочих отравились аммиаком на металлургическом заводе в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщила Sputnik
корпоративный менеджер управляющей компании "Амбикон Стилс" Натия Сулакадзе.
В помещении, где произошла утечка, находились около 100 человек. Двое из них с отравлением были госпитализированы. Еще несколько рабочих почувствовали головокружение, однако им не понадобилась помощь врачей.
"Утечка произошла в тот момент, когда рабочие резали один из цилиндров. На нем не было никаких знаков, предупреждающих о наличии аммиака внутри, иначе, конечно, его никто бы не трогал", - рассказала Сулакадзе.
По ее словам, жизни пострадавших ничто не угрожает, они чувствуют себя лучше.
Металлургический завод "Амбикон Стилс" занимается переработкой вторичного лома.
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