https://sputnik-georgia.ru/20220223/na-rikotskom-perevale-aktivno-vedetsya-stroitelstvo-mostov-i-tonneley--264705247.html

На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей

На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей

Новая трасса будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году – стоимость проекта около миллиарда долларов 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T12:56+0400

2022-02-23T12:56+0400

2022-02-23T14:17+0400

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

новости

экономика

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102458_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_746324ff7768a279ab2dc48a27448dcb.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Строительные работы активно ведутся на участке скоростной автомагистрали Убиса-Шорапани на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.В общей сложности на участке Убиса-Шорапани строится 13-километровая дорога включая 27 мостов и 18 тоннелей.В целом на Рикотском перевале планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.Новая трасса будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году. Стоимость проекта – около миллиарда долларов. Если сегодня от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) требуется 8 часов, то после завершения строительства время в пути сократится до 4-4,5 часа.Строительные работы в настоящее время в параллельном режиме ведутся на 53 мостах и 39 тоннелях.Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, новости, экономика, грузия