https://sputnik-georgia.ru/20220223/na-rikotskom-perevale-aktivno-vedetsya-stroitelstvo-mostov-i-tonneley--264705247.html
На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей
На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей
Новая трасса будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году – стоимость проекта около миллиарда долларов 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T12:56+0400
2022-02-23T12:56+0400
2022-02-23T14:17+0400
рикотский перевал
департамент автомобильных дорог
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Строительные работы активно ведутся на участке скоростной автомагистрали Убиса-Шорапани на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.В общей сложности на участке Убиса-Шорапани строится 13-километровая дорога включая 27 мостов и 18 тоннелей.В целом на Рикотском перевале планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.Новая трасса будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году. Стоимость проекта – около миллиарда долларов. Если сегодня от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) требуется 8 часов, то после завершения строительства время в пути сократится до 4-4,5 часа.Строительные работы в настоящее время в параллельном режиме ведутся на 53 мостах и 39 тоннелях.Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, новости, экономика, грузия
На Рикотском перевале активно ведется строительство мостов и тоннелей
12:56 23.02.2022 (обновлено: 14:17 23.02.2022) Подписаться на
Новая трасса будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году – стоимость проекта около миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Строительные работы активно ведутся на участке скоростной автомагистрали Убиса-Шорапани на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.
В общей сложности на участке Убиса-Шорапани строится 13-километровая дорога включая 27 мостов и 18 тоннелей.
"На данный момент на мостах ведется строительство железобетонных опор, а также проходка тоннелей, арочных и подпорных сооружений, железобетонных подпорных стен и водопроводов", – говорится в сообщении ведомства.
В целом на Рикотском перевале планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.
Новая трасса будет полностью введена в эксплуатацию к 2023 году. Стоимость проекта – около миллиарда долларов. Если сегодня от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) требуется 8 часов, то после завершения строительства время в пути сократится до 4-4,5 часа.
Строительные работы в настоящее время в параллельном режиме ведутся на 53 мостах и 39 тоннелях.
Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
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