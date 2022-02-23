https://sputnik-georgia.ru/20220223/obyavlenie-turizma-drayverom-ekonomiki-gruzii-bylo-oshibkoy--ekspert-264723637.html

Объявление туризма драйвером экономики Грузии было ошибкой – эксперт

Объявление туризма драйвером экономики Грузии было ошибкой – эксперт

Ожидания, что за счет туризма можно развивать экономику, профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе назвал ошибочными и дилетантскими... 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T19:53+0400

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экономика грузии

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Свое заявление Демур Гиорхелидзе сделал в ходе брифинга на тему "Укрепление лари, рост цен, обещания властей – что происходит в экономике Грузии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Самая главная ошибка правительства, когда драйвером и движущей силой экономики объявлен туризм. И вся экономика построена на туризме. И несмотря на то, что два года нет туристов и не будет еще несколько лет, правительство ничего не меняет и вновь говорит о туризме", - заявил эксперт.По его словам, в такой стране, как Грузия, развитие туризма как одной из основных отраслей экономики вполне естественно. Но нельзя ставить всю экономику страны в зависимость от туризма. "Это была довольно большая глупость", - сказал он. По словам эксперта, правительство Грузии не учло опыт тех стран, которые построили свою экономику на туризме. Например, Греция и Испания после большого финансового и экономического кризиса в 2008 году чуть не обанкротились. Этим странам пришлось помогать всей Европе, осуществив в их экономику вливания в размере десятков миллиардов евро.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Гиорхелидзе считает, что правительство должно чувствовать ответственность перед своими гражданами, которые поверили в перспективы туризма и вложились в туристический бизнес, взяв кредиты в банках, а не привлекать их ложными ожиданиями. Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму. До COVID-19 его доля в экономике страны составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление так важно для возрождения деловой активности в стране. Туризм начал возрождаться с весны 2021 года - с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня - сухопутные. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Доходы Грузии от международных путешественников в январе 2022 года превысили 114 миллионов долларов, что является восстановлением показателя 2019 года на 69,3%.

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