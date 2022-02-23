https://sputnik-georgia.ru/20220223/putin-i-aliev-podveli-itogi-peregovorov-o-chem-oni-dogovorilis---video-264695536.html

Путин и Алиев подвели итоги переговоров: о чем они договорились - видео

Путин и Алиев подвели итоги переговоров: о чем они договорились - видео

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подвели итоги переговоров в Москве. О чем они заявили на совместной пресс-конференции... 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T08:49+0400

2022-02-23T08:49+0400

2022-02-23T08:49+0400

видео

мультимедиа

владимир путин

ильхам алиев

россия

азербайджан

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Президенты России и Азербайджана обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. Основные темы – реализация договоренностей по Нагорному Карабаху и Декларация о союзническом взаимодействии между странами, которую лидеры подписали на встрече в российской столице.

азербайджан

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