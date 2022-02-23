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Путин и Алиев подвели итоги переговоров: о чем они договорились - видео
Путин и Алиев подвели итоги переговоров: о чем они договорились - видео
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подвели итоги переговоров в Москве. О чем они заявили на совместной пресс-конференции... 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T08:49+0400
2022-02-23T08:49+0400
2022-02-23T08:49+0400
видео
мультимедиа
владимир путин
ильхам алиев
россия
азербайджан
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Президенты России и Азербайджана обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. Основные темы – реализация договоренностей по Нагорному Карабаху и Декларация о союзническом взаимодействии между странами, которую лидеры подписали на встрече в российской столице.
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видео, мультимедиа, владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, видео
Путин и Алиев подвели итоги переговоров: о чем они договорились - видео
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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подвели итоги переговоров в Москве. О чем они заявили на совместной пресс-конференции журналистам - смотрите в видео.
Президенты России и Азербайджана обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. Основные темы – реализация договоренностей по Нагорному Карабаху и Декларация о союзническом взаимодействии между странами, которую лидеры подписали на встрече в российской столице.