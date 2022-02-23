https://sputnik-georgia.ru/20220223/rossiya-evakuiruet-posolstvo-i-konsulstva-iz-ukrainy---video-264717894.html

Россия эвакуирует посольство и консульства из Украины - видео

Россия эвакуирует посольство и консульства из Украины - видео

Министерство иностранных дел России приняло решение об эвакуации своего посольства и консульств из Украины. Как проходит эвакуация - смотрите в видео. 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T16:38+0400

2022-02-23T16:38+0400

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Решение об эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Украины было принято МИД РФ в связи с тем, что российским дипломатам регулярно поступали многочисленные угрозы, а сами диппредставительства подвергались нападкам со стороны украинских радикалов. После признания Россией Донбасса ситуация резко обострилась.

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