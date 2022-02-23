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Россия эвакуирует посольство и консульства из Украины - видео
Россия эвакуирует посольство и консульства из Украины - видео
Министерство иностранных дел России приняло решение об эвакуации своего посольства и консульств из Украины. Как проходит эвакуация - смотрите в видео. 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T16:38+0400
2022-02-23T16:38+0400
2022-02-23T16:38+0400
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Решение об эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Украины было принято МИД РФ в связи с тем, что российским дипломатам регулярно поступали многочисленные угрозы, а сами диппредставительства подвергались нападкам со стороны украинских радикалов. После признания Россией Донбасса ситуация резко обострилась.
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видео, мультимедиа, россия, украина, киев, конфликты, видео
Россия эвакуирует посольство и консульства из Украины - видео
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Министерство иностранных дел России приняло решение об эвакуации своего посольства и консульств из Украины. Как проходит эвакуация - смотрите в видео.
Решение об эвакуации российских дипломатов и членов их семей из Украины было принято МИД РФ в связи с тем, что российским дипломатам регулярно поступали многочисленные угрозы, а сами диппредставительства подвергались нападкам со стороны украинских радикалов. После признания Россией Донбасса ситуация резко обострилась.