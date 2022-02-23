https://sputnik-georgia.ru/20220223/rossiyskaya-model-snyalas-dlya-gruzinskogo-brenda-anouki-264703803.html

Российская модель снялась для грузинского бренда Anouki

Российская модель снялась для грузинского бренда Anouki

Дизайнер и жена столичного мэра не впервые сотрудничает с известными российскими моделями

2022-02-23T12:36+0400

2022-02-23T12:36+0400

2022-02-23T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Российская модель Виктория Евсеева снялась для бренда Anouki грузинского дизайнера и супруги мэра Тбилиси Ануки Арешидзе.Фотографии, где модель представляет одежду из новой коллекции осень-зима 2022, появились на Instagram-странице бренда. Судя по фото, бренд традиционно представит как вечерние платья, костюмы, так и более повседневные образы.Помимо Виктории Евсеевой ранее в съемках Anouki принимала участие и Полина Грошева.Виктория Евсеева начала карьеру модели в 14 лет, когда на одном из тематических сайтов ее заметил скаут и пригласил на собеседование, после чего и подписала первый контракт.Сейчас модель имеет опыт работы с разными известными брендами. Девушка участвовала в показах Chanel, Elie Saab, Edem Couture и других.Ануки Арешидзе – довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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