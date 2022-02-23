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Советником президента Грузии назначен бывший министр обороны
Советником президента Грузии назначен бывший министр обороны
Генерал-лейтенант в отставке Давид Тевзадзе вновь в строю 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T19:27+0400
2022-02-23T19:27+0400
2022-02-23T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Бывший министр обороны времен президента Эдуарда Шеварнадзе Давид Тевзадзе назначен главным советником президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает администрация главы государства.Как отмечено в сообщении, Давид Тевзадзе стал главным советником президента по вопросам стратегического планирования.Военную карьеру Давид Тевзадзе начал в 1992 году, вступив в Национальную гвардию Грузии. Генерал-лейтенант принимал активное участие в боях за территориальную целостность Грузии.С 1997 года занимал должность главного военного инспектора Вооруженных сил Грузии.В 1998—2004 годах Давид Тевзадзе был министром обороны.В 2004 году назначен послом Грузии в НАТО.В 2004-2005 годах возглавлял группу стратегических исследований.В 2004 году уволился в запас.С 2017 года являлся советником директора Госуслужбы по делам ветеранов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Советником президента Грузии назначен бывший министр обороны
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Генерал-лейтенант в отставке Давид Тевзадзе вновь в строю
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Бывший министр обороны времен президента Эдуарда Шеварнадзе Давид Тевзадзе назначен главным советником президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает администрация главы государства.
Как отмечено в сообщении
, Давид Тевзадзе стал главным советником президента по вопросам стратегического планирования.
Военную карьеру Давид Тевзадзе начал в 1992 году, вступив в Национальную гвардию Грузии. Генерал-лейтенант принимал активное участие в боях за территориальную целостность Грузии.
С 1997 года занимал должность главного военного инспектора Вооруженных сил Грузии.
В 1998—2004 годах Давид Тевзадзе был министром обороны.
В 2004 году назначен послом Грузии в НАТО.
В 2004-2005 годах возглавлял группу стратегических исследований.
В 2004 году уволился в запас.
С 2017 года являлся советником директора Госуслужбы по делам ветеранов.
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