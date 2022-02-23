https://sputnik-georgia.ru/20220223/sovetnikom-prezidenta-gruzii-naznachen-byvshiy-ministr-oborony-264722194.html

Советником президента Грузии назначен бывший министр обороны

Советником президента Грузии назначен бывший министр обороны

Генерал-лейтенант в отставке Давид Тевзадзе вновь в строю 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T19:27+0400

2022-02-23T19:27+0400

2022-02-23T19:27+0400

грузия

новости

президент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22874/39/228743973_0:173:2036:1318_1920x0_80_0_0_3a6f473acdb7c494f84031d1d4587bf5.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Бывший министр обороны времен президента Эдуарда Шеварнадзе Давид Тевзадзе назначен главным советником президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает администрация главы государства.Как отмечено в сообщении, Давид Тевзадзе стал главным советником президента по вопросам стратегического планирования.Военную карьеру Давид Тевзадзе начал в 1992 году, вступив в Национальную гвардию Грузии. Генерал-лейтенант принимал активное участие в боях за территориальную целостность Грузии.С 1997 года занимал должность главного военного инспектора Вооруженных сил Грузии.В 1998—2004 годах Давид Тевзадзе был министром обороны.В 2004 году назначен послом Грузии в НАТО.В 2004-2005 годах возглавлял группу стратегических исследований.В 2004 году уволился в запас.С 2017 года являлся советником директора Госуслужбы по делам ветеранов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, президент грузии