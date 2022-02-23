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https://sputnik-georgia.ru/20220223/teatr-gabriadze-rasshiryaetsya-i-ischet-novykh-akterov-264717989.html
Театр Габриадзе расширяется и ищет новых актеров
Театр Габриадзе расширяется и ищет новых актеров
Театр марионеток Габриадзе пользуется огромной популярностью даже после смерти режиссера - билеты на представления раскупаются за считанные минуты 23.02.2022, Sputnik Грузия
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резо габриадзе
культура
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский Театр марионеток Резо Габриадзе объявил о создании второй труппы, говорится в сообщении театра. В частности, у театра Габриадзе появились две вакансии для актеров-кукольников."Желательно, чтобы у кандидатов был музыкальный слух, чувство ритма и любовь к нашему театру. Остальному мы вас научим!", - отмечает руководство.Желающие могут отправить свое резюме с фото и коротким письмом по электронному адресу gabriadzetheatre@yahoo.com.Выдающийся грузинский сценарист, художник и режиссер Резо Габриадзе придумал свой Театр марионеток в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. Спектакли театра побывали во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях – в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Дрездене, Москве и других городах. Театр марионеток Резо Габриадзе пользуется огромной популярностью и по сей день, даже после смерти режиссера: билеты на представления театра раскупаются за считанные минуты. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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резо габриадзе, культура, грузия, новости

Театр Габриадзе расширяется и ищет новых актеров

17:23 23.02.2022 (обновлено: 18:51 23.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТеатр марионеток Резо Габриадзе - городские достопримечательности
Театр марионеток Резо Габриадзе - городские достопримечательности - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Театр марионеток Габриадзе пользуется огромной популярностью даже после смерти режиссера - билеты на представления раскупаются за считанные минуты
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский Театр марионеток Резо Габриадзе объявил о создании второй труппы, говорится в сообщении театра.
В частности, у театра Габриадзе появились две вакансии для актеров-кукольников.
"Желательно, чтобы у кандидатов был музыкальный слух, чувство ритма и любовь к нашему театру. Остальному мы вас научим!", - отмечает руководство.
Желающие могут отправить свое резюме с фото и коротким письмом по электронному адресу gabriadzetheatre@yahoo.com.
© Photo: courtesy of Rezo Gabriadze TheaterСпектакль "Осень моей весны", Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе
Спектакль Осень моей весны, Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2022
Спектакль "Осень моей весны", Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе
© Photo: courtesy of Rezo Gabriadze Theater
Выдающийся грузинский сценарист, художник и режиссер Резо Габриадзе придумал свой Театр марионеток в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом.
Спектакли театра побывали во многих странах мира и принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях – в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарльстоне, Дрездене, Москве и других городах.
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси - театр марионеток Резо Габриадзе и арт-кафе в старом городе
Виды Тбилиси - театр марионеток Резо Габриадзе и арт-кафе в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2022
Виды Тбилиси - театр марионеток Резо Габриадзе и арт-кафе в старом городе
© photo: Sputnik / Stringer
Театр марионеток Резо Габриадзе пользуется огромной популярностью и по сей день, даже после смерти режиссера: билеты на представления театра раскупаются за считанные минуты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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