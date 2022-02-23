https://sputnik-georgia.ru/20220223/tri-priznaka-polnogo-vyzdorovleniya-ot-koronavirusa-264667610.html
Три признака полного выздоровления от коронавируса
Три признака полного выздоровления от коронавируса
Признаком полного выздоровления от коронавируса единичный отрицательный ПЦР-тест считаться не может, утверждает специалист 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T06:06+0400
2022-02-23T06:06+0400
2022-02-23T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Полное выздоровление от коронавируса может подтвердить второй отрицательный ПЦР-тест и анализ на антитела, заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.По словам вирусолога, признаком полного выздоровления от коронавируса единичный отрицательный ПЦР-тест считаться не может, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, откуда вирус довольно быстро перемещается в другое место – в легкие, кровь, кишечник.Для стопроцентной уверенности в полном выздоровлении от ковида, человеку надо сдавать ПЦР два раза с интервалом в три дня, а также дополнительно исследовать кровь – это будет гарантией, что коронавируса в организме уже нет, уточнил специалист.По словам Нетесова, подтвердить полное выздоровление от коронавируса можно и с помощью анализа на антитела.Снизить вероятность повторного заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации, которая также предотвращает тяжелое течение заболевания, отметил вирусолог.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки , советы врачей, новости, здоровье, общество, коронавирус covid-19
Три признака полного выздоровления от коронавируса
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Признаком полного выздоровления от коронавируса единичный отрицательный ПЦР-тест считаться не может, утверждает специалист
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Полное выздоровление от коронавируса может подтвердить второй отрицательный ПЦР-тест и анализ на антитела, заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.
По словам вирусолога, признаком полного выздоровления от коронавируса единичный отрицательный ПЦР-тест считаться не может, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, откуда вирус довольно быстро перемещается в другое место – в легкие, кровь, кишечник.
Для стопроцентной уверенности в полном выздоровлении от ковида, человеку надо сдавать ПЦР два раза с интервалом в три дня, а также дополнительно исследовать кровь – это будет гарантией, что коронавируса в организме уже нет, уточнил специалист.
По словам Нетесова, подтвердить полное выздоровление от коронавируса можно и с помощью анализа на антитела.
"Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует", – сказал ученый.
Снизить вероятность повторного заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации, которая также предотвращает тяжелое течение заболевания, отметил вирусолог.
Материал подготовлен на основе открытых источников