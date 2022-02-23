https://sputnik-georgia.ru/20220223/tri-priznaka-polnogo-vyzdorovleniya-ot-koronavirusa-264667610.html

Три признака полного выздоровления от коронавируса

Три признака полного выздоровления от коронавируса

Признаком полного выздоровления от коронавируса единичный отрицательный ПЦР-тест считаться не может, утверждает специалист 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T06:06+0400

2022-02-23T06:06+0400

2022-02-23T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Полное выздоровление от коронавируса может подтвердить второй отрицательный ПЦР-тест и анализ на антитела, заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.По словам вирусолога, признаком полного выздоровления от коронавируса единичный отрицательный ПЦР-тест считаться не может, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, откуда вирус довольно быстро перемещается в другое место – в легкие, кровь, кишечник.Для стопроцентной уверенности в полном выздоровлении от ковида, человеку надо сдавать ПЦР два раза с интервалом в три дня, а также дополнительно исследовать кровь – это будет гарантией, что коронавируса в организме уже нет, уточнил специалист.По словам Нетесова, подтвердить полное выздоровление от коронавируса можно и с помощью анализа на антитела.Снизить вероятность повторного заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации, которая также предотвращает тяжелое течение заболевания, отметил вирусолог.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки , советы врачей, новости, здоровье, общество, коронавирус covid-19