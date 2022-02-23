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Умер американский рок-музыкант Марк Ланеган

Умер американский рок-музыкант Марк Ланеган

Ланеган с 1990 по настоящее время выпустил восемь сольных альбомов, имевших признание критиков 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T10:30+0400

2022-02-23T10:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Известный американский рок-музыкант, автор и исполнитель песен Марк Ланеган ушел из жизни в Ирландии – певцу было 57 лет. Об этом сообщается в Twitter артиста."Наш любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен и музыканту было 57 лет", – говорится в публикации.Марк Ланеган родился в США в 1964 году. Музыкальную карьеру начал в 1985 году, основав гранж-группу Screaming Trees. С 1990 по настоящее время выпустил восемь сольных альбомов, имевших признание критиков и неплохой коммерческий успех. На протяжении всей карьеры сотрудничал с различными музыкантами.Музыкант обладал очень характерным голосом, который часто называли "гравийным", "дымным", "мрачным". Ланегана нередко ставят в один ряд с такими фигурами как Том Уэйтс, Ник Кейв, Леонард Коэн и Джонни Кэш.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды, кто ушел из жизни в 2022 году?