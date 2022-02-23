https://sputnik-georgia.ru/20220223/v-gruzii-budet-sozdana-edinaya-baza-bezdomnykh-zhivotnykh-264707700.html

В Грузии будет создана единая база бездомных животных

В Грузии будет создана единая база бездомных животных

Мэрии Тбилиси занялась проблемами бездомных животных 23.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Парламент Грузии работает над новым законопроектом, который предусматривает создание единой базы учета животных, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Как отметил Каладзе, законопроект должен решить проблемы, связанные с бездомными животными не только в Тбилиси, но и по всей стране. По словам мэра, одной из такой проблем является учет бездомных животных.С помощью такого механизма и координированной работы можно будет эффективно управлять популяцией бездомных животных, отметил мэр.Одной из целей законопроекта является сокращение количества бездомных животных, однако это должно произойти "гуманным, апробированным во всем мире методом – путем стерилизации и кастрации"."Агентство по мониторингу животных активно работает в этом направлении. В прошлом году агентство стерилизовало до 6 тысяч животных, однако решение данного вопроса нужно выполнять централизовано, комплексно", – подчеркнул Каладзе.В разработке законопроекта "О благополучии домашних питомцев" принимает участие Агентств по мониторингу животных мэрии Тбилиси.Законопроект будет регулировать такие вопросы, как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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