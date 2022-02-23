https://sputnik-georgia.ru/20220223/vzryv-na-vostoke-gruzii-vo-dvor-biznesmena-brosili-ruchnuyu-granatu-264712589.html

Взрыв на востоке Грузии: во двор бизнесмена бросили гранату

Взрыв на востоке Грузии: во двор бизнесмена бросили гранату

Джемал Ниязов был членом бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а после смены власти был главой администрации села Кабали 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T14:59+0400

2022-02-23T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Неизвестные лица бросили ручную гранату во двор дома бывшего главы сельской администрации, ныне бизнесмена Джемала Ниязова в селе Кабали района Лагодехи (регион Кахети).Как сообщает телеканал "Формула", инцидент произошел в среду на рассвете. Во время взрыва в доме находился Ниязов вместе с супругой. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены стены и окна дома.Личность преступника пока не установлена. На месте ведутся следственные мероприятия. Ниязов находится в отделении полиции на опросе.Уголовное дело возбуждено во двум статям УК Грузии – "Взрыв" (наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет) и "Противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (наказываются штрафом или ограничением свободы на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет).Ниязов был членом бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а затем во время правления "Грузинской мечты" был главой администрации села Кабали. На данный момент Ниязов не является государственным служащим. У него свой бизнес.Его сын – Амиль Ниязов был депутатом сакребуло (совещательный орган) района Лагодехи прежнего созыва.В октябре 2021 года в том же селе ручную гранату забросили во дворе бизнесмена Имзара Мамедова. Родственники Мамедова связывали указанный факт со спором, который начался из-за доли бизнеса и предполагали, что за случившимся мог стоять Ниязов и его семья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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