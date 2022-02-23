https://sputnik-georgia.ru/20220223/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podpisal-kontrakt-s-podmoskovnymi-khimkami-264719907.html

Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с подмосковными "Химками"

Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с подмосковными "Химками"

Финансовая сторона соглашения, а также продолжительность контракта – не сообщаются 23.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-23T17:55+0400

2022-02-23T17:55+0400

2022-02-23T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Гия Григалава подписал контракт с клубом РПЛ – "Химки", говорится в сообщении на сайте подмосковной команды.Финансовая сторона соглашения, а также продолжительность контракта – не сообщаются.В составе национальной сборной Грузии по футболу Григалава провел 34 матча.Что касается "Химок", то после 18 туров в российской премьер-лиге подмосковный клуб набрал всего 14 очков и замыкает турнирную таблицу. От спасительного 12 места "черно-красных" отделяют пять очков.Чемпионат России по футболу сезона 2021/2022 возобновится в ближайшую субботу (26 февраля). "Химки" на своем поле примут "динамовцев" Москвы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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