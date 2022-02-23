https://sputnik-georgia.ru/20220223/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podpisal-kontrakt-s-podmoskovnymi-khimkami-264719907.html
Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с подмосковными "Химками"
Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с подмосковными "Химками"
Финансовая сторона соглашения, а также продолжительность контракта – не сообщаются 23.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-23T17:55+0400
2022-02-23T17:55+0400
2022-02-23T17:55+0400
спорт
новости
грузия
москва
гиа григалава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/16/251535316_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_fabf04bc3190a346d2c88cdfb5e5cd9f.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Гия Григалава подписал контракт с клубом РПЛ – "Химки", говорится в сообщении на сайте подмосковной команды.Финансовая сторона соглашения, а также продолжительность контракта – не сообщаются.В составе национальной сборной Грузии по футболу Григалава провел 34 матча.Что касается "Химок", то после 18 туров в российской премьер-лиге подмосковный клуб набрал всего 14 очков и замыкает турнирную таблицу. От спасительного 12 места "черно-красных" отделяют пять очков.Чемпионат России по футболу сезона 2021/2022 возобновится в ближайшую субботу (26 февраля). "Химки" на своем поле примут "динамовцев" Москвы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/16/251535316_9:0:942:700_1920x0_80_0_0_c1f47485a4fb1c92a7a353d7e5f93f51.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, москва, гиа григалава
Защитник сборной Грузии по футболу подписал контракт с подмосковными "Химками"
Подписаться на
Финансовая сторона соглашения, а также продолжительность контракта – не сообщаются
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik.
Защитник сборной Грузии по футболу Гия Григалава подписал контракт с клубом РПЛ – "Химки", говорится в сообщении на сайте
подмосковной команды.
Финансовая сторона соглашения, а также продолжительность контракта – не сообщаются.
С лета прошлого года 32-летний Григалава был без клуба, а до этого четыре сезона отыграл в тульском "Арсенале". Также в послужном списке грузинского защитника выступления за другие российские команды: "Анжи", "Волга", "СКА" (Ростов), "Москва", "Крылья Советов".
В составе национальной сборной Грузии по футболу Григалава провел 34 матча.
Что касается "Химок", то после 18 туров в российской премьер-лиге подмосковный клуб набрал всего 14 очков и замыкает турнирную таблицу. От спасительного 12 места "черно-красных" отделяют пять очков.
Чемпионат России по футболу сезона 2021/2022 возобновится в ближайшую субботу (26 февраля). "Химки" на своем поле примут "динамовцев" Москвы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.