https://sputnik-georgia.ru/20220224/ansambl-sukhishvili-otmenil-gastroli-v-ukraine-264760087.html

Ансамбль "Сухишвили" отменил гастроли на Украине

Ансамбль "Сухишвили" отменил гастроли на Украине

Директор "Сухишвили" поблагодарила грузинских и польских дипломатов, которые пытаются помочь артистам покинуть Украину 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T18:52+0400

2022-02-24T18:52+0400

2022-02-24T19:22+0400

грузия

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культура

нино сухишвили

ансамбль "сухишвили"

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" объявил о завершении так и не начавшегося гастрольного тура по городам Украины, артисты пытаются на автобусах добраться из города Луцка на западе страны в Польшу, заявила директор ансамбля Нино Сухишвили.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По ее словам, ансамбль уже 17 лет ездит на гастроли в эту страну. В этом раз артисты должны были пробыть на Украине до середины апреля.Директор "Сухишвили" поблагодарила грузинских, украинских и польских дипломатов, которые пытаются помочь артистам покинуть Украину, а также население этих стран за поддержку.Национальный балет Грузии "Сухишвили" отправляется в гастрольный тур по странам Европы, который начался 6 февраля и должен был завершиться 10 апреля.В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, культура, нино сухишвили, ансамбль "сухишвили", обострение ситуации вокруг украины 2022