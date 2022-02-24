https://sputnik-georgia.ru/20220224/belorusskie-voyska-ne-uchastvuyut-v-spetsoperatsii-na-ukraine---lukashenko-264743440.html
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине - Лукашенко
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине - Лукашенко
Белорусский лидер опроверг распространенную в СМИ информацию 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T12:53+0400
2022-02-24T12:53+0400
2022-02-24T12:53+0400
в мире
россия
новости
владимир путин
министерство обороны рф
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/14/250109609_0:263:2970:1934_1920x0_80_0_0_348d6fa04e5ad87ee672bfc6ad88eea3.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. А 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/14/250109609_540:273:2907:2048_1920x0_80_0_0_c676397eba87b1a8b488ca20b6a17f1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, владимир путин, министерство обороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине - Лукашенко
Подписаться на
Белорусский лидер опроверг распространенную в СМИ информацию
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. А 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР.
"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь
.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.