https://sputnik-georgia.ru/20220224/belorusskie-voyska-ne-uchastvuyut-v-spetsoperatsii-na-ukraine---lukashenko-264743440.html

Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине - Лукашенко

Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине - Лукашенко

Белорусский лидер опроверг распространенную в СМИ информацию 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T12:53+0400

2022-02-24T12:53+0400

2022-02-24T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. А 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР. Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, владимир путин, министерство обороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022