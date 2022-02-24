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Члены миссии ОБСЕ эвакуируются из Украины

Члены миссии ОБСЕ эвакуируются из Украины

Генсек ОБСЕ выразила надежду на возобновление работы миссии, когда позволят обстоятельства 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Все членов миссии ОБСЕ на Украине будут как можно скорее временно эвакуированы, говорится в заявлении генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Она выразила надежду на возобновление работы миссии, когда позволят обстоятельства. "Эвакуация нашего персонала будет проведена как можно раньше и в зависимости от соответствующих факторов на месте", - заключила она.В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, обсе, обострение ситуации вокруг украины 2022