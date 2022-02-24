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Дело о колл-центрах: премьер Грузии рассказал, кто стоит за ними
Дело о колл-центрах: премьер Грузии рассказал, кто стоит за ними
За транснациональное мошенничества Генпрокуратура Грузии к уголовной ответственности уже привлекла 18 человек 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T12:09+0400
2022-02-24T12:09+0400
2022-02-24T12:09+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
давид кезерашвили
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. За крупной сетью мошенничества через колл-центры стоит бизнесмен и экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.О раскрытии схемы транснационального преступления прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще 11 человек.По его словам, он поручил изучить деятельность всех колл-центров, и если будут выявлены признаки преступления, последует жесткое реагирование.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых действовали т. н. колл-центры. Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали им принять участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, давид кезерашвили, преступность в грузии
Дело о колл-центрах: премьер Грузии рассказал, кто стоит за ними
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За транснациональное мошенничества Генпрокуратура Грузии к уголовной ответственности уже привлекла 18 человек
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. За крупной сетью мошенничества через колл-центры стоит бизнесмен и экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
О раскрытии схемы транснационального преступления прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще 11 человек.
"Это была группа мошенников, связанная с Давидом Кезерашвили. Они оперировали как в Грузии, так и за рубежом, а после Кезерашвили профинансировал т. н. "Антикоррупционное движение"… Представьте себе, главный коррупционер финансирует антикоррупционное движение", – заявил Гарибашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".
По его словам, он поручил изучить деятельность всех колл-центров, и если будут выявлены признаки преступления, последует жесткое реагирование.
По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых действовали т. н. колл-центры.
Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали им принять участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой с использованием вышеуказанных электронных платформ.
На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.