https://sputnik-georgia.ru/20220224/delo-o-koll-tsentrakh-premer-gruzii-rasskazal-kto-stoit-za-nimi-264738017.html

Дело о колл-центрах: премьер Грузии рассказал, кто стоит за ними

Дело о колл-центрах: премьер Грузии рассказал, кто стоит за ними

За транснациональное мошенничества Генпрокуратура Грузии к уголовной ответственности уже привлекла 18 человек 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T12:09+0400

2022-02-24T12:09+0400

2022-02-24T12:09+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

давид кезерашвили

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. За крупной сетью мошенничества через колл-центры стоит бизнесмен и экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.О раскрытии схемы транснационального преступления прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще 11 человек.По его словам, он поручил изучить деятельность всех колл-центров, и если будут выявлены признаки преступления, последует жесткое реагирование.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых действовали т. н. колл-центры. Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали им принять участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, давид кезерашвили, преступность в грузии