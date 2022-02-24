https://sputnik-georgia.ru/20220224/delo-ob-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-novomu-figurantu-predyavili-obvinenie-264765616.html
Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: новому фигуранту предъявили обвинение
Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: новому фигуранту предъявили обвинение
Обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления, заявляет прокуратура 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T23:47+0400
2022-02-24T23:47+0400
2022-02-24T23:47+0400
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новости
происшествия
ника кварацхелия
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Задержанному по делу об убийстве 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия предъявили обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен.Также согласно материалам дела, Кавиладзе и Челидзе приехали в дом обвиняемого в 02:03 по местному времени 19 сентября 2021 года и, переночевав, в 16:00 уехали на вызванном им такси.Теперь обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления. Сторона обвинения будет требовать избрания ему заключения в качестве меры пресечения.Детали убийстваКак установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, ника кварацхелия, генеральная прокуратура грузии
Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: новому фигуранту предъявили обвинение
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Обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления, заявляет прокуратура
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Задержанному по делу об убийстве 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия предъявили обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен.
"Следствие установило, что обвиняемый знал, что Кавиладзе и Челидзе убили Нику Кварацхелия и разыскивались полицией, но, несмотря на это, он скрыл их местонахождение и не сообщил об этом полиции", - говорится в сообщении
.
Также согласно материалам дела, Кавиладзе и Челидзе приехали в дом обвиняемого в 02:03 по местному времени 19 сентября 2021 года и, переночевав, в 16:00 уехали на вызванном им такси.
Теперь обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления. Сторона обвинения будет требовать избрания ему заключения в качестве меры пресечения.
Детали убийства
Как установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.
Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.
После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.
Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.
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