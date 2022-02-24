https://sputnik-georgia.ru/20220224/delo-ob-ubiystve-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-novomu-figurantu-predyavili-obvinenie-264765616.html

Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: новому фигуранту предъявили обвинение

Дело об убийстве сына вора в законе в Тбилиси: новому фигуранту предъявили обвинение

Обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления, заявляет прокуратура 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T23:47+0400

2022-02-24T23:47+0400

2022-02-24T23:47+0400

грузия

новости

происшествия

ника кварацхелия

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Задержанному по делу об убийстве 22-летнего программиста, создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Ники Кварацхелия предъявили обвинение в сокрытии особо тяжкого преступления, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Ника Кварацхелия, сын вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша", был убит 15 сентября 2021 года днем в центре Тбилиси. В его убийстве обвиняются Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Мотив преступления пока не установлен.Также согласно материалам дела, Кавиладзе и Челидзе приехали в дом обвиняемого в 02:03 по местному времени 19 сентября 2021 года и, переночевав, в 16:00 уехали на вызванном им такси.Теперь обвиняемому грозит от двух до шести лет лишения свободы за сокрытие тяжкого преступления. Сторона обвинения будет требовать избрания ему заключения в качестве меры пресечения.Детали убийстваКак установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее подготовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли на место, где поджидали появления Ники Кварацхелия.Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в него всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Задержать их удалось только 7 октября 2021 года.Грузинские СМИ утверждают, что это было заказное убийство. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку отец программиста Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, ника кварацхелия, генеральная прокуратура грузии