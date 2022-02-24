https://sputnik-georgia.ru/20220224/dlya-ukrainskikh-turistov-v-gruzii-zarabotala-goryachaya-liniya-264752132.html

Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия

Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия

Национальная администрация Грузии готова оказать посильную помощь находящимся в стране гражданам Украины 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T14:54+0400

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грузия

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туризм

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Бесплатная горячая линия заработала для украинских туристов и принимающего их частного сектора, говорится в заявлении Национальной администрации туризма Грузии.На территории Украины начались боевые действия, в стране объявлено военное положение, приостановили работу все аэропорты страны.Аналогичную горячую линию для соотечественников открыло посольство Грузии на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, туризм