https://sputnik-georgia.ru/20220224/dlya-ukrainskikh-turistov-v-gruzii-zarabotala-goryachaya-liniya-264752132.html
Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия
Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия
Национальная администрация Грузии готова оказать посильную помощь находящимся в стране гражданам Украины 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T14:54+0400
2022-02-24T14:54+0400
2022-02-24T14:57+0400
грузия
новости
обострение ситуации вокруг украины 2022
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0a/263490455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beed711532e70c5c3cbf3019ab1a4994.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Бесплатная горячая линия заработала для украинских туристов и принимающего их частного сектора, говорится в заявлении Национальной администрации туризма Грузии.На территории Украины начались боевые действия, в стране объявлено военное положение, приостановили работу все аэропорты страны.Аналогичную горячую линию для соотечественников открыло посольство Грузии на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0a/263490455_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_68bf5104799ddf00acc762e9220d8c2f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, туризм
Для украинских туристов в Грузии заработала горячая линия
14:54 24.02.2022 (обновлено: 14:57 24.02.2022) Подписаться на
Национальная администрация Грузии готова оказать посильную помощь находящимся в стране гражданам Украины
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Бесплатная горячая линия заработала для украинских туристов и принимающего их частного сектора, говорится в заявлении Национальной администрации туризма Грузии.
На территории Украины начались боевые действия, в стране объявлено военное положение, приостановили работу все аэропорты страны.
"Внимаю украинских туристов, находящихся в Грузии, и принимающего их частного сектора: бесплатная горячая линия Национальной администрации туризма 0 800 800 909 доступна 24/7. При возникновении любой необходимости, свяжитесь с нами", – говорится в заявлении.
Аналогичную горячую линию для соотечественников открыло посольство Грузии на Украине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.