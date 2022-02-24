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Гарибашвили рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим

Гарибашвили рассказал, когда в Грузии отменят масочный режим

Решение об отмене масочного режима в Грузии будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, отметил премьер 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T11:54+0400

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2022-02-24T11:54+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии не будет спешить со снятием масочного режима и будет следить за эпидемиологической ситуацией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.С 1 марта в Грузии планируется снятие ряда ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов. При этом ношение масок в помещении и на улице остается обязательным.При этом он отметил, что не видит смысла в прививке бустер-дозой."У перенесших (коронавирус – ред.) есть более высокий иммунитет, чем у тех, кто сделал бустер-дозу. Один министр, я не буду говорить его фамилию, был привит четыре раза, но все равно заразился "омикроном", – сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что является сторонником вакцинации."Если я не был бы привит два раза Pfizer, есть большая вероятность того, что я сложнее перенес бы омикрон", – сказал Гарибашвили.Он призвал вакцинироваться все население страны и отметил, что особо важна вакцинация населения старше 50 лет."Мы обязательно должны привить тех людей, которые старше 50 лет, и у кого есть хронические заболевания. Другие, безусловно, тоже должны привиться", – сказал Гарибашвили.При этом он подчеркнул, что остается сторонником добровольной вакцинации.Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,5 миллиона случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили