https://sputnik-georgia.ru/20220224/gruzinskie-modeli-poyavilis-na-nedele-mody-v-milane---foto-264741837.html

Грузинские модели появились на Неделе моды в Милане – ФОТО

Грузинские модели появились на Неделе моды в Милане – ФОТО

Неделя моды в Милане в самом разгаре, поэтому вскоре стоит ждать появления и других грузинских манекенщиков 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T12:54+0400

2022-02-24T12:54+0400

2022-02-24T12:57+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

модельный бизнес

модель

грузия

новости

общество

милан

миланская неделя моды

неделя моды

грузинский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/18/264741532_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_f3037462e0f77b19542017e5d8bb66a5.jpg

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинские модели Текла Чиджавадзе и Sergay.K приняли участие показах Недели моды в Милане, которая началась 22 февраля и продлится до 28 февраля."Конечно же, Неделя моды не прошла бы без головокружительного успеха моделей Look Models", – говорится в сообщении агентства.Текла Чиджавадзе участвовала в показе итальянского дома моды Fendi – она представила коллекцию осень-зима 2022-2023. Грузинский же манекенщик Sergay.K принял участие в показе дизайнерского бренда Diesel.Неделя моды в Милане в самом разгаре, поэтому вскоре стоит ждать появления и других грузинских моделей.Look Models Agency – одно из самых успешных модельных агентств в Грузии, которое активно представляет своих моделей и за пределами страны. Представители агентства часто участвуют в зарубежных проектах и сотрудничают с мировыми брендами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

модельный бизнес, модель, грузия, новости, общество, милан, миланская неделя моды, неделя моды, грузинский шоу-бизнес