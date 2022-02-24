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Грузинские модели появились на Неделе моды в Милане – ФОТО
Грузинские модели появились на Неделе моды в Милане – ФОТО
Неделя моды в Милане в самом разгаре, поэтому вскоре стоит ждать появления и других грузинских манекенщиков 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T12:54+0400
2022-02-24T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинские модели Текла Чиджавадзе и Sergay.K приняли участие показах Недели моды в Милане, которая началась 22 февраля и продлится до 28 февраля."Конечно же, Неделя моды не прошла бы без головокружительного успеха моделей Look Models", – говорится в сообщении агентства.Текла Чиджавадзе участвовала в показе итальянского дома моды Fendi – она представила коллекцию осень-зима 2022-2023. Грузинский же манекенщик Sergay.K принял участие в показе дизайнерского бренда Diesel.Неделя моды в Милане в самом разгаре, поэтому вскоре стоит ждать появления и других грузинских моделей.Look Models Agency – одно из самых успешных модельных агентств в Грузии, которое активно представляет своих моделей и за пределами страны. Представители агентства часто участвуют в зарубежных проектах и сотрудничают с мировыми брендами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинские модели появились на Неделе моды в Милане – ФОТО
12:54 24.02.2022 (обновлено: 12:57 24.02.2022) Подписаться на
Неделя моды в Милане в самом разгаре, поэтому вскоре стоит ждать появления и других грузинских манекенщиков
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузинские модели Текла Чиджавадзе и Sergay.K приняли участие показах Недели моды в Милане, которая началась 22 февраля и продлится до 28 февраля.
"Конечно же, Неделя моды не прошла бы без головокружительного успеха моделей Look Models", – говорится в сообщении агентства.
Текла Чиджавадзе участвовала в показе итальянского дома моды Fendi – она представила коллекцию осень-зима 2022-2023. Грузинский же манекенщик Sergay.K принял участие в показе дизайнерского бренда Diesel.
Неделя моды в Милане в самом разгаре, поэтому вскоре стоит ждать появления и других грузинских моделей.
Look Models Agency – одно из самых успешных модельных агентств в Грузии, которое активно представляет своих моделей и за пределами страны. Представители агентства часто участвуют в зарубежных проектах и сотрудничают с мировыми брендами.
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