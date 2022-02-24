https://sputnik-georgia.ru/20220224/gruzinskiy-modernizm-tbilistsam-pokazhut-raboty-khudozhnikov-nachala-xx-veka-264642157.html

Грузинский модернизм: тбилисцам покажут работы художников начала XX века

Грузинский модернизм: тбилисцам покажут работы художников начала XX века

Гости выставки впервые увидят работы известного грузинского сценографа Валериана Сидамона-Эристави 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T08:31+0400

2022-02-24T08:31+0400

2022-02-24T08:31+0400

культура

грузия

новости

шота руставели

дворец искусства

элене ахвледиани

национальная парламентская библиотека

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Выставка под названием "Грузинский модернизм и тбилисский авангард 1910-1932 годов" пройдет в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе с 25 февраля по 20 апреля.Как сообщают организаторы, выставка объединяет очень разнообразные работы, отражающие многогранный и интересный процесс развития модернизма в Грузии в первой половине XX века. Всего на выставке можно будет увидеть 403 экспоната.Посетители выставки впервые смогут увидеть работы известного грузинского сценографа Валериана Сидамона-Эристави из коллекции, купленной министерством культуры в 2021 году в рамках проекта пополнения музейных фондов.Кроме того, посетители смогут ознакомиться с выставочными экспонатами Дома-музея Элене Ахвледиани, коллекцией Дворца искусств Грузии, Национальной парламентской библиотеки и Музея национального театра им. Шота Руставели. Также будут представлены экспонаты, хранящиеся в частных коллекциях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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культура, грузия, новости, шота руставели, дворец искусства, элене ахвледиани, национальная парламентская библиотека