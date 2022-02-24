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Илия Второй: боевые действия на Украине должны прекратиться
Илия Второй: боевые действия на Украине должны прекратиться
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T13:53+0400
2022-02-24T13:53+0400
2022-02-24T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй предупредил об опасных последствиях продолжения боевых действий на Украине. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, грузия, в мире, новости, владимир путин, илия второй
Илия Второй: боевые действия на Украине должны прекратиться
13:53 24.02.2022 (обновлено: 13:57 24.02.2022) Подписаться на
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй предупредил об опасных последствиях продолжения боевых действий на Украине.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Боевые действия на Украине должны прекратиться как можно быстрее, в противном случае это превратится в мировую трагедию", – Илия Второй.
В четверг в телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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