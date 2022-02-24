https://sputnik-georgia.ru/20220224/iverskaya-ikona-bozhey-materi-2022-istoriya-chudesa-molitvy-264755859.html

Иверская икона Божьей Матери 2022: история, чудеса, молитвы

Иверская икона Божьей Матери 2022: история, чудеса, молитвы

Православная церковь празднует День обретения Иверской иконы Божьей Матери 25 февраля – в этот день чудотворный образ обрели монахи монастыря на Святой горе... 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T16:58+0400

2022-02-24T16:58+0400

2022-02-24T16:58+0400

справки

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По преданию икону Пресвятой Богородицы написал Святой апостол и евангелист Лука еще при земной жизни Божьей Матери – она одна из наиболее известных и почитаемых в православном мире.Икона Божьей Матери с начала XI века пребывает неотлучно на горе Афон, в Иверском монастыре, в честь которого и получила свое название.Из материла Sputnik Грузия вы узнаете удивительную историю иконы Божьей Матери, о ее чудесах, а также о молитвах, которые читают перед образом.История ИверскойВпервые Иверская икона Божьей Матери упоминается в IX веке — в тот период христиан жестоко преследовали, а Святые образа уничтожали.По преданию, древняя икона Божьей Матери хранилась тогда у благочестивой вдовы, которая жила вместе с сыном недалеко от города Никеи (территория современной Турции).Однажды воины, посланные выискивать и уничтожать иконы, ворвались ночью в дом вдовы, и один из них копьем ударил по образу Богоматери. Удар пришелся по изображению правой ланиты Божьей Матери, и из раны потекла кровь.Женщина, в надежде спасти святыню, упросила воинов оставить икону Божьей Матери до утра, пообещав им за это вознаграждение. Корыстолюбивые иконоборцы, смущенные кровью, выступившей на образе, согласились.Желая спасти икону Божьей Матери от поругания, вдова отнесла святыню к морю и опустила в воду. К изумлению вдовы и ее сына, икона, встав вертикально, ликом к берегу, двинулась по морю.Как сложилась в дальнейшем судьба вдовы, неизвестно, а ее сын смог добрался до горы Афон, где стал монахом Иверского монастыря. Именно он рассказал монахам Святой Горы об истории древней иконы, ставшей священным преданием монастыря.На лике Богородицы кровоточащая рана так и осталась, поэтому Иверскую Божью Матерь всегда изображают с небольшой ранкой на лике.ВратарницаМонахи Иверского монастыря обрели икону Божьей Матери только через два века. Однажды они увидели на море огненный столп, доходящий до самого неба, в его основании образ Богоматери, стоящий на воде.После молебна о даровании святыни обители благочестивый инок Иверского монастыря Святой Гавриил Грузин, по повелению Божьей Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял Святую икону и поставил в храме.На следующее утро икону Божьей Матери обрели над воротами обители, а не в храме. Так повторялось несколько раз, пока Богородица не открыла Святому Гавриилу Свою волю во сне, сказав, что хочет быть Хранительницей иноков, а не хранимой ими.По велению Божьей Матери икону поставили над монастырскими воротами, поэтому этот образ Богородицы называют еще "Вратарницей" или "Привратницей".Празднование в честь иконы Божьей Матери совершается 25 февраля (по новому стилю) в Иверском монастыре — в этот день монахи с крестным ходом идут на берег моря, туда, где старец Гавриил принял икону.Чудеса ИверскойИверский образ Божьей Матери прославился множеством чудес – многие получили утешение и исцеление по молитвам перед этой иконой.Иверской иконе Божьей Матери молятся в самых разных случаях - об исцелении телесных и душевных недугов, об умножении плодородия земли, от пожара и при разных тяжелых обстоятельствах.В Иверской обители хранится множество рукописей о чудесах и благодатной помощи Божьей Матери. Чудесным образом Богородица защищала обитель от нашествий врагов, наполняла сосуды, умножала овощи и масло, избавляла от пожаров и так далее.Творя чудеса, Иверская икона Божьей Матери не только помогала монахам, но и вразумляла их. Это подтверждает рассказ о бедняке, которому монахи из-за отсутствия денег отказали в пище и ночлеге.Разочарованный путник продолжил путь, но по дороге встретил прекрасную женщину, подарившую ему золотую монету. Обрадовавшись, бедняк вернулся в обитель и отдал монету привратнику.Монахи, удивились, как могла древняя монета попасть к бедняку, и, расспросив его, поняли, что по дороге он встретил саму Божью Матерь. Наутро обнаружив, что все продукты в монастыре испортились, монахи раскаялись и с тех пор радушно и безвозмездно принимают всех паломников.МолитвыМолитва перваяО Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость в печали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и печали и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь.Молитва втораяО, Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки