https://sputnik-georgia.ru/20220224/kak-zhiteli-kharkovskoy-oblasti-vstrechali-rossiyskie-voyska---video-264764090.html

Как жители Харьковской области встречали российские войска - видео

Как жители Харьковской области встречали российские войска - видео

Как группа жителей Украины реагировала на проход колонны российских войск в Харьковской области - смотрите в видео 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T22:38+0400

2022-02-24T22:38+0400

2022-02-24T22:38+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

конфликты

россия

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Россия в ночь на четверг начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что это решение ставит целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Путин заявил, что одна из целей операции - предать суду тех, кто "совершил многочисленные преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, конфликты, россия, видео