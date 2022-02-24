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Как жители Харьковской области встречали российские войска - видео
Как жители Харьковской области встречали российские войска - видео
Как группа жителей Украины реагировала на проход колонны российских войск в Харьковской области - смотрите в видео 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T22:38+0400
2022-02-24T22:38+0400
2022-02-24T22:38+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
украина
конфликты
россия
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/18/264763929_0:0:1905:1072_1920x0_80_0_0_9ec033e758b3e6869b756b56c4accb08.png
Россия в ночь на четверг начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что это решение ставит целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Путин заявил, что одна из целей операции - предать суду тех, кто "совершил многочисленные преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, конфликты, россия, видео
Как жители Харьковской области встречали российские войска - видео
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Как группа жителей Украины реагировала на проход колонны российских войск в Харьковской области - смотрите в видео
Россия в ночь на четверг начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что это решение ставит целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Путин заявил, что одна из целей операции - предать суду тех, кто "совершил многочисленные преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".