https://sputnik-georgia.ru/20220224/kogda-gruzinka-trudovoy-migrant-eto-gore-v-seme---ekspert-264740166.html

Когда грузинка трудовой мигрант, это горе в семье - эксперт

Когда грузинка трудовой мигрант, это горе в семье - эксперт

В условиях безработицы и тяжелого социально-экономического положения в стране, ежедневно тысячи граждан Грузии уезжают на заработки в другие государства... 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T12:07+0400

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Эксперт по экономическим вопросам, профессор Демур Гиорхелидзе выступил на брифинге "Укрепление лари, рост цен, обещания властей – что происходит в экономике Грузии", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Он обратил внимание присутствующих на проблему трудовой миграции."Почему не прекращаются миграционные процессы, почему тысячи людей каждый день стремятся уехать из страны? Из-за хорошей жизни? Грузин по своей природе очень плохо переживает отъезд из своей страны, он с удовольствием бы вернулся, если бы у него была возможность нормального заработка", - считает Демур Гиорхелидзе. При этом он отметил, что в других странах грузины показывают себя, как хорошие работники.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"То, что грузины и грузинки умеют трудиться, показал их труд за рубежом. Это тяжелый труд, особенно женский. Из более двух миллионов наших сограждан, которые сейчас работают за рубежом, более 65% женщины. В истории Грузии прежде не было ни одного факта трудовой миграции женщин. Наоборот, на заработки всегда ехали мужчины. А сейчас мы получаем еще и социальную проблему, когда семьи разрушаются, так как на заработки едут женщины. Это трагическая ситуация", - отметил эксперт.По словам Демура Гиорхелидзе, миграция остается важным вызовом для Грузии, поэтому решать проблему нужно за счет увеличения занятости населения.

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