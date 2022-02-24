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Ложные слухи о смерти Елизаветы II от коронавируса шокировали Сеть

Ложные слухи о смерти Елизаветы II от коронавируса шокировали Сеть

Букингемский дворец опубликовал официальное обращение для жителей Британии и всего мира

2022-02-24T13:09+0400

2022-02-24T13:09+0400

2022-02-24T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В Сети начали распространятся слухи о кончине королевы Британии Елизаветы II – дворец решил прокомментировать ложные новости. Елизавета II недавно заболела коронавирусом. Это спровоцировало невероятный поток слухов в социальных сетях. 23 февраля появилась ложная новость о смерти королевы. Что поспешил прокомментировать дворец и Парламент Британии. Источником слухов стало издание о знаменитостях Hollywood Unlocked, которое может похвастаться большим количеством читателей и подписчиков в своих социальных сетях. В сообщении портала было сказано, что королеву нашли мертвой накануне свадьбы редактора Vogue Britain, где она должна была стать почетным гостем. И хотя официального подтверждения из дворца не поступило, информация мгновенно разлетелась по Сети и шокировала поклонников королевства. Тогда представители Палаты лордов заявили, что сообщение о смерти Елизаветы II было "ложным" и попросили общественность не верить подобным слухам. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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елизавета ii, в мире, новости, общество, монархи, шоу-бизнес