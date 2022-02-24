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Ложные слухи о смерти Елизаветы II от коронавируса шокировали Сеть
Ложные слухи о смерти Елизаветы II от коронавируса шокировали Сеть
Букингемский дворец опубликовал официальное обращение для жителей Британии и всего мира
2022-02-24T13:09+0400
2022-02-24T13:09+0400
2022-02-24T13:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В Сети начали распространятся слухи о кончине королевы Британии Елизаветы II – дворец решил прокомментировать ложные новости. Елизавета II недавно заболела коронавирусом. Это спровоцировало невероятный поток слухов в социальных сетях. 23 февраля появилась ложная новость о смерти королевы. Что поспешил прокомментировать дворец и Парламент Британии. Источником слухов стало издание о знаменитостях Hollywood Unlocked, которое может похвастаться большим количеством читателей и подписчиков в своих социальных сетях. В сообщении портала было сказано, что королеву нашли мертвой накануне свадьбы редактора Vogue Britain, где она должна была стать почетным гостем. И хотя официального подтверждения из дворца не поступило, информация мгновенно разлетелась по Сети и шокировала поклонников королевства. Тогда представители Палаты лордов заявили, что сообщение о смерти Елизаветы II было "ложным" и попросили общественность не верить подобным слухам. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
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елизавета ii, в мире, новости, общество, монархи, шоу-бизнес
Ложные слухи о смерти Елизаветы II от коронавируса шокировали Сеть
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Букингемский дворец опубликовал официальное обращение для жителей Британии и всего мира
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В Сети начали распространятся слухи о кончине королевы Британии Елизаветы II – дворец решил прокомментировать ложные новости.
Елизавета II недавно заболела коронавирусом. Это спровоцировало невероятный поток слухов в социальных сетях. 23 февраля появилась ложная новость о смерти королевы. Что поспешил прокомментировать дворец и Парламент Британии.
Источником слухов стало издание о знаменитостях Hollywood Unlocked
, которое может похвастаться большим количеством читателей и подписчиков в своих социальных сетях. В сообщении портала было сказано, что королеву нашли мертвой накануне свадьбы редактора Vogue Britain, где она должна была стать почетным гостем.
"Источники, приближенные к королевской семье, рассказали о том, что Елизавета II умерла. Она должна была прибыть на свадьбу редактора Эдварда Эннинфула, но была обнаружена мертвой", – говорится в публикации издания в Инстаграм.
И хотя официального подтверждения из дворца не поступило, информация мгновенно разлетелась по Сети и шокировала поклонников королевства. Тогда представители Палаты лордов заявили, что сообщение о смерти Елизаветы II было "ложным" и попросили общественность не верить подобным слухам.
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