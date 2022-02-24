https://sputnik-georgia.ru/20220224/magnitnye-buri-v-marte-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-264741068.html

Магнитные бури в марте 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в марте 2022: неблагоприятные дни, что делать

В марте, по прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь, которые окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, реагирующих на любые... 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T12:39+0400

2022-02-24T12:39+0400

2022-02-24T12:39+0400

справки

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Зная точный прогноз магнитных бурь в марте 2022 года можно заранее подготовиться к ним и уменьшить воздействие магнитных возмущений на организм в неблагоприятные дни.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в марте прогнозируют магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в мартеПо предварительным прогнозам, в марте ожидается несколько магнитных бурь.Небольшой всплеск солнечной активности прогнозируют 1 марта, который в основном затронет только метеочувствительных людей.Магнитная буря, по прогнозу специалистов, ожидается 3-4 марта. Пик магнитной бури придется на 4 марта. По прогнозу, геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных.Следующая магнитная буря ожидается 11-12 марта. По прогнозам, она негативно повлияет на самочувствие пожилых людей и напомнит многим о хронических заболеваниях.Очередная магнитная буря накроет Землю 18-19 марта – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.Последняя магнитная буря, которая, по предварительному прогнозу, пройдет 31 марта, будет самым сильным за месяц и повлияет на многих людей, даже на тех, кто не считает себя метеозависимым.Специалисты рекомендуют в неблагоприятные дни по возможности меньше находиться на солнце и проводить больше времени в закрытых помещениях.Все остальные дни в марте, по прогнозам специалистов, будут без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?На магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Поэтому в дни магнитных бурь необходимо ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.В неблагоприятные дни у большинства людей наблюдаются перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.Здоровым людям тоже не стоит испытывать судьбу в неблагоприятные дни. Специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, кофеином, алкоголем и сигаретами.Неблагоприятный день медики советуют всем начать с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.В период магнитных бурь чаще всего беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблему, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться.Легкая физическая активность в неблагоприятные дни улучшит циркуляцию крови в организме и поможет избежать плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки