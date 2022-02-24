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Матч между сборными Грузии и России по регби не состоится - Rugby Europe

Матч между сборными Грузии и России по регби не состоится - Rugby Europe

Европейская федерация приняла решение о переносе игры, учитывая текущую ситуацию и для безопасности всех игроков 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T17:26+0400

2022-02-24T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России перенесен, сообщило Rugby Europe.Кроме того, Rugby Europe отменило чемпионат по снежному регби, который должен был состояться 27 и 28 февраля в Москве. Однако дата игры между Испанией и Россией чемпионата Европы по регби среди женщин, запланированная на 26 февраля в Мадриде, в настоящее время сохраняется."В настоящее время мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу", - подчеркнули в Rugby Europe.Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов также являются отборочными турнирами к Кубку мира, который состоится в 2023 году во Франции. Команды, расположившиеся на первых двух строчках, автоматически квалифицируются на ЧМ. Сборная, занявшая третью строчку, продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира через репешаж.На данный момент в этом отборе первую строчку занимает сборная Грузии. "Лелос" выиграли чемпионат Европы прошлого года, одержав пять побед из пяти.Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, регби, сборная грузии по регби, кубок европейских наций по регби, европа, россия