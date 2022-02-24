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Матч между сборными Грузии и России по регби не состоится - Rugby Europe
Матч между сборными Грузии и России по регби не состоится - Rugby Europe
Европейская федерация приняла решение о переносе игры, учитывая текущую ситуацию и для безопасности всех игроков 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T17:26+0400
2022-02-24T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России перенесен, сообщило Rugby Europe.Кроме того, Rugby Europe отменило чемпионат по снежному регби, который должен был состояться 27 и 28 февраля в Москве. Однако дата игры между Испанией и Россией чемпионата Европы по регби среди женщин, запланированная на 26 февраля в Мадриде, в настоящее время сохраняется."В настоящее время мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу", - подчеркнули в Rugby Europe.Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов также являются отборочными турнирами к Кубку мира, который состоится в 2023 году во Франции. Команды, расположившиеся на первых двух строчках, автоматически квалифицируются на ЧМ. Сборная, занявшая третью строчку, продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира через репешаж.На данный момент в этом отборе первую строчку занимает сборная Грузии. "Лелос" выиграли чемпионат Европы прошлого года, одержав пять побед из пяти.Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, регби, сборная грузии по регби, кубок европейских наций по регби, европа, россия
Матч между сборными Грузии и России по регби не состоится - Rugby Europe
17:26 24.02.2022 (обновлено: 17:46 24.02.2022) Подписаться на
Европейская федерация приняла решение о переносе игры, учитывая текущую ситуацию и для безопасности всех игроков
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Матч чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России перенесен, сообщило Rugby Europe.
"Учитывая текущую ситуацию и для сохранения здоровья и безопасности всех игроков и официальных лиц, Rugby Europe приняло решение отложить игру между Грузией и Россией, запланированную на 27 февраля в Тбилиси", - говорится в заявлении организации.
Кроме того, Rugby Europe отменило чемпионат по снежному регби, который должен был состояться 27 и 28 февраля в Москве. Однако дата игры между Испанией и Россией чемпионата Европы по регби среди женщин, запланированная на 26 февраля в Мадриде, в настоящее время сохраняется.
"В настоящее время мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу", - подчеркнули в Rugby Europe.
Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов также являются отборочными турнирами к Кубку мира, который состоится в 2023 году во Франции. Команды, расположившиеся на первых двух строчках, автоматически квалифицируются на ЧМ. Сборная, занявшая третью строчку, продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира через репешаж.
На данный момент в этом отборе первую строчку занимает сборная Грузии. "Лелос" выиграли чемпионат Европы прошлого года, одержав пять побед из пяти.
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.
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